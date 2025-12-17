Какую страну Россия заманивает в войну против Украины

В Тегеране зафиксировали появление открыток с предложениями выгодных контрактов за вступление в ряды российской армии. Об этом сообщают журналисты и активисты, обратившие внимание на признаки организованной вербовочной кампании, направленной на граждан Ирана.

Россия вербует иранцев на войну против Украины

Согласно материалам, иранским мужчинам от 18 до 45 лет предлагают так называемые "подъемные" выплаты до 20 тысяч долларов США, а также около 2 тысяч долларов ежемесячной зарплаты. Среди бонусов указываются бесплатное жилье, медицинское обеспечение и оплата дороги в Россию.

Отдельно в листовках и рекламных материалах отмечено, что на службу приглашают и женщин с медицинским образованием, вероятно, для работы в военных или тыловых структурах.

На фоне разглашения российское посольство в Тегеране поспешило откреститься от кампании, заявив, что никакие официальные структуры РФ к ней не причастны. Впрочем, кроме бумажных листовок, в сети появилась реклама контрактной службы в армии РФ на персидском языке.

В качестве контактов в этой рекламе указан армянский номер WhatsApp и Telegram-канал. Журналисты "Радио Свобода" связались с вербовщиками, которые подтвердили, что листовки являются частью "официальной российской вербовочной кампании в Иране" и заявили, что иранские власти "об этом знают". При этом контактное лицо сообщило, что физически находится в Москве.

На фоне военно-политического сближения между Москвой и Тегераном подобная вербовка выглядит логичным продолжением сотрудничества. Ранее Иран поставлял России ударные беспилотники, а затем в Кремле не скрывали попыток получить иранские ракеты и боеприпасы.

Иранские наемники уже фиксировались в составе российской оккупационной армии, однако до сих пор это не приобрело такой массовый характер, как вербовка граждан Кубы или стран Центральной Азии.

Эксперты обращают внимание, что попытки привлечения иностранцев к войне против Украины свидетельствуют об острой потребности России в живой силе и значительных потерях на фронте. Несмотря на разговоры о возможном перемирии, действия Кремля демонстрируют обратное — поиск любых ресурсов для продолжения войны.

