На ринку живих новорічних ялинок в Україні фіксують суттєві зміни

В Україні продовжує скорочуватися ринок живих новорічних ялинок як за кількістю виставлених на продаж дерев, так і за попитом на них.

Ринок новорічних ялинок в Україні падає. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, цього року Держлісагентство виставило на реалізацію 991 тисячу ялинок. Це на 8% менше, ніж торік, повідомляє портал відкритих даних Опендатабот.

За даними аналітиків, попит на живі ялинки падає ще швидшими темпами. Станом на середину грудня було продано лише 39,9 тисячі ялинок, що на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Для порівняння, за весь попередній сезон лісгоспи реалізували 153,7 тисячі дерев — це на 38% менше, ніж у сезоні 2023–2024, і майже на чверть менше, ніж у 2022–2023 роках", — йдеться у публікації.

Найбільше новорічних ялинок цього сезону виставили на продаж лісівники Вінниччини — 187 тисяч ялинок (19% від загальної кількості) та Житомирщини — 142 тисячі (14%).

Разом з тим Житомирська область залишається лідером за площею земель, відведених під вирощування хвойних — 640 гектарів. Це майже чверть від загальноукраїнської площі. За чотири роки вона скоротилася у Житомирській області на 9%, але навіть на цій території росте близько 1,9 мільйона дерев.

Загальна площа, де в Україні вирощують ялинки для новорічних свят, становить 2753,5 гектара. Це на 6% менше, ніж торік, і на 35% менше, ніж у 2021 році.

"У деяких регіонах скорочення виглядає особливо драматично: так, на Івано-Франківщині площі зменшилися з 9,6 гектарів у 2021 році до лише 1,7 гектара у 2025-му. Разом із землями зменшується й кількість самих дерев. Якщо у 2021 році в Україні налічувалося майже 12,4 мільйона хвойних, то нині — близько 7,8 мільйона", — зазначають аналітики.

Разом з тим, скоротилася і кількість незаконних вирубок ялинок. Так, лише 34 випадки незаконної заготівлі новорічними деревами було зафіксовано станом на початок грудня 2025 року. Третину з них виявили на Харківщині — 10 випадків. Минулого сезону таких порушень було 328.

Як повідомляв портал "Коментарі", за даними ДП "Ліси України", цього сезону сосна або ялинка на новорічні свята коштує від 210 до 250 грн, ялиця – від 240 до 280 грн, а дерева в контейнерах – від 500 грн. Найдешевше новорічне дерево традиційно можна придбати в північних та поліських регіонах (Волинь, Рівненщина, Житомирщина), де хвойних ресурсів найбільше. Натомість у південних, східних областях і навколо мегаполісів ціни трохи вищі.