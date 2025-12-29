На рынке живых новогодних елок в Украине фиксируют существенные изменения

В Украине продолжает сокращаться рынок живых новогодних елок как по количеству выставленных на продажу деревьев, так и спросу на них.

Рынок новогодних елок в Украине падает. Фото: из открытых источников

В частности, в этом году Гослесагентство выставило на реализацию 991 тысячу елок. Это на 8% меньше, чем в прошлом, сообщает портал открытых данных Опендатабот.

По данным аналитиков, спрос на живые елки падает еще более быстрыми темпами. По состоянию на середину декабря было продано всего 39,9 тысяч елок, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Для сравнения, за весь предыдущий сезон лесхозы реализовали 153,7 тысяч деревьев – это на 38% меньше, чем в сезоне 2023–2024, и почти на четверть меньше, чем в 2022–2023 годах", — говорится в публикации.

Больше всего новогодних елок в этом сезоне выставили на продажу лесоводы Винницкой области — 187 тысяч елок (19% от общего количества) и Житомирщины — 142 тысячи (14%).

Вместе с тем, Житомирская область остается лидером по площади земель, отведенных под выращивание хвойных — 640 гектаров. Это почти четверть общеукраинской площади. За четыре года она сократилась в Житомирской области на 9%, но даже на этой территории произрастает около 1,9 миллиона деревьев.

Общая площадь, где в Украине выращивают елки для новогодних праздников, составляет 2753,5 га. Это на 6% меньше, чем в прошлом, и на 35% меньше, чем в 2021 году.

"В некоторых регионах сокращение выглядит особенно драматично: так, в Ивано-Франковской области площади уменьшились с 9,6 гектаров в 2021 году до всего 1,7 гектара в 2025-м. Вместе с землями уменьшается и количество деревьев. Если в 2021 году в Украине насчитывалось почти 12,4 миллиона хвойных, то сейчас около 7,8 миллиона", — отмечают аналитики.

Вместе с тем сократилось и количество незаконных вырубок елок. Так, только 34 случая незаконной заготовки новогодними деревьями было зафиксировано по состоянию на начало декабря 2025 года. Треть из них обнаружили в Харьковской области — 10 случаев. В прошлом сезоне таких нарушений было 328.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным ГП "Леса Украины", в этом сезоне сосна или елка на новогодние праздники стоит от 210 до 250 грн, пихта – от 240 до 280 грн, а деревья в контейнерах – от 500 грн. Самое дешевое новогоднее дерево традиционно можно приобрести в северных и полесских регионах (Волынь, Ровенщина, Житомирщина), где хвойных ресурсов больше всего. В южных, восточных областях и вокруг мегаполисов цены несколько выше.