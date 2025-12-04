Справжня — і без штрафів: в Україні стартував продаж легальних ялинок

Україні офіційно стартував сезон продажу легальних новорічних ялинок. Державне підприємство "Ліси України" вже реалізувало близько 10 тисяч дерев. Загалом до новорічно-різдвяного періоду планується продати до 140 тисяч хвойних. Але в разі високого попиту запасів вистачить: на плантаціях підприємства зростає понад 7,8 мільйона ялинок, сосен та ялиць.

Де купити легальне новорічне дерево та скільки воно коштує

Про це повідомляє ДП "Ліси України" у своєму офіційному Telegram-каналі.

Які ціни на ялинки у 2025 році:

Сосна/ялинка – від 210 до 250 грн

Ялиця – від 240 до 280 грн

Дерева в контейнерах – від 500 грн

Найдешевше новорічне дерево традиційно можна придбати в північних та поліських регіонах (Волинь, Рівненщина, Житомирщина), де хвойних ресурсів найбільше. Натомість у південних, східних областях і навколо мегаполісів ціни трохи вищі.

Як перевірити легальність ялинки:

Усі дерева мають спеціальні бирки зі штрих-кодом або етикетки. Вони дозволяють перевірити походження ялинки онлайн — достатньо зайти на сайт: https://open.ukrforest.com

Де купити:

Безпосередньо в лісництвах

На торгових майданчиках

На офіційних ярмарках і ринках Цікаво знати: Майже половина коштів від реалізації лісової продукції, включно з ялинками, іде до держбюджету у вигляді податків і зборів. А отже — купуючи легальне дерево, ви не лише святкуєте без зайвих питань, а й підтримуєте економіку країни. Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що окрема категорія пенсіонерів зможе отримати подарунки до Різдва. Що треба знати і куди звернутися, аби отримати такий пакунок, читайте в нашому матеріалі.