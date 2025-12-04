logo_ukra

Справжня — і без штрафів: в Україні стартував продаж легальних ялинок
Справжня — і без штрафів: в Україні стартував продаж легальних ялинок

Ціни лишилися соціальними, а перевірити походження ялинки тепер можна прямо зі смартфона.

4 грудня 2025, 13:59
 Україні офіційно стартував сезон продажу легальних новорічних ялинок. Державне підприємство "Ліси України" вже реалізувало близько 10 тисяч дерев. Загалом до новорічно-різдвяного періоду планується продати до 140 тисяч хвойних. Але в разі високого попиту запасів вистачить: на плантаціях підприємства зростає понад 7,8 мільйона ялинок, сосен та ялиць.

Справжня — і без штрафів: в Україні стартував продаж легальних ялинок

Де купити легальне новорічне дерево та скільки воно коштує

Про це повідомляє ДП "Ліси України" у своєму офіційному Telegram-каналі.

Які ціни на ялинки у 2025 році:

  • Сосна/ялинка – від 210 до 250 грн

  • Ялиця – від 240 до 280 грн

  • Дерева в контейнерах – від 500 грн

Найдешевше новорічне дерево традиційно можна придбати в північних та поліських регіонах (Волинь, Рівненщина, Житомирщина), де хвойних ресурсів найбільше. Натомість у південних, східних областях і навколо мегаполісів ціни трохи вищі.

Як перевірити легальність ялинки:

Усі дерева мають спеціальні бирки зі штрих-кодом або етикетки. Вони дозволяють перевірити походження ялинки онлайн — достатньо зайти на сайт: https://open.ukrforest.com

Де купити:

  • Безпосередньо в лісництвах

  • На торгових майданчиках

  • На офіційних ярмарках і ринках

    Цікаво знати:

    Майже половина коштів від реалізації лісової продукції, включно з ялинками, іде до держбюджету у вигляді податків і зборів. А отже — купуючи легальне дерево, ви не лише святкуєте без зайвих питань, а й підтримуєте економіку країни.

    Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що окрема категорія пенсіонерів зможе отримати подарунки до Різдва. Що треба знати і куди звернутися, аби отримати такий пакунок, читайте в нашому матеріалі. 



