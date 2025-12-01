У Києві стартувала видача різдвяних подарунків для пенсіонерів-ВПО: як подати заявку та отримати запрошення

У столиці розпочалася реєстрація на отримання різдвяних подарунків для людей пенсійного віку, які були змушені покинути свої домівки через війну. Про це повідомила громадська організація "ВПО Україна", яка щороку організовує святкову підтримку для літніх українців, що потребують особливої турботи у зимовий період.

Святкові пакунки для літніх ВПО: у Києві стартувала різдвяна ініціатива підтримки

Цього року благодійний проєкт орієнтований на внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років, які проживають у Києві та можуть особисто забрати пакунок. Для участі достатньо мати при собі два документи — пенсійне посвідчення та довідку ВПО.

Організатори наголошують: просто прийти за подарунком неможливо — потрібно попередньо заповнити онлайн-форму, після чого волонтери оброблять заявку та зв’яжуться з людиною особисто. Лише після телефонного дзвінка із запрошенням пенсіонера внесуть до списку отримувачів, оприлюднять адресу та час видачі.

Окрім цього, учасникам радять бути підписаними на Telegram-канал організації — там з’являються всі уточнення та технічні повідомлення. Волонтери також просять родичів і сусідів допомагати літнім людям з реєстрацією, адже багато з них не мають смартфонів або доступу до інтернету.

Подарунки — це не лише солодощі, а й символічна підтримка та нагадування, що про літніх українців пам’ятають, особливо у зимові свята, які багатьом із них доводиться зустрічати далеко від дому.

