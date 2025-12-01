logo

В Киеве стартовала выдача рождественских подарков для пенсионеров-ВПО: как подать заявку и получить приглашение


В Киеве стартовала выдача рождественских подарков для пенсионеров-ВПО: как подать заявку и получить приглашение

Только зарегистрированные участники и после персонального звонка от волонтеров: что нужно знать о праздничной инициативе для пожилых украинцев.

1 декабря 2025, 22:10
Автор:
avatar

Проніна Анна

В столице началась регистрация на получение рождественских подарков для людей пенсионного возраста, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Об этом сообщила общественная организация "ВПО Украина", которая ежегодно организует праздничную поддержку для пожилых украинцев, нуждающихся в особой заботе в зимний период.

В Киеве стартовала выдача рождественских подарков для пенсионеров-ВПО: как подать заявку и получить приглашение

Рождественские подарки для пожилых переселенцев: в Киеве стартовала праздничная акция

В этом году благотворительный проект ориентирован на внутренне перемещенные лица в возрасте от 60 лет , проживающие в Киеве и могут лично забрать сверток. Для участия достаточно иметь два документа — пенсионное удостоверение и справку ВПЛ.

Организаторы отмечают: просто прийти за подарком невозможно — нужно предварительно заполнить онлайн-форму , после чего волонтеры обработают заявку и свяжутся с человеком лично. Только после телефонного звонка с приглашением пенсионера внесут в список получателей, обнародуют адрес и время выдачи.

Кроме этого, участники советуют быть подписаны на Telegram-канал организации — там появляются все уточнения и технические сообщения. Волонтеры также просят родственников и соседей помогать пожилым людям с регистрацией, ведь многие из них не имеют смартфонов или доступа в интернет.

Подарки — это не только сладости, но и символическая поддержка и напоминания, которые помнят о пожилых украинцах, особенно в зимние праздники, которые многим из них приходится встречать вдали от дома.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что советские годы работы отнесут только тем, кто проживает в Украине и не получает пенсию за эти периоды в другом государстве. Если такая возможность существует, человеку нужно предоставить официальную справку о "неполучении" выплат из-за границы. Без этой справки стаж временно не учитывается и пенсию назначают в уменьшенном размере. После представления документа расчет будет пересмотрен, но потраченное время и недополученные деньги уже будут потеряны.



