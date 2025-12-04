Настоящая — и без штрафов: в Украине стартовала продажа легальных елок

Украине официально стартовал сезон продаж легальных новогодних елок. Государственное предприятие "Леса Украины" уже реализовало около 10 тысяч деревьев. В общей сложности к новогодне-рождественскому периоду планируется продать до 140 тысяч хвойных. Но в случае высокого спроса запасов хватит: на плантациях предприятия растет более 7,8 миллионов елок, сосен и пихт.

Где купить легальное новогоднее дерево и сколько оно стоит

Об этом сообщает ГП "Леса Украины" в своем официальном Telegram-канале.

Какие цены на елки в 2025 году:

Сосна/елка – от 210 до 250 грн

Пихта – от 240 до 280 грн

Деревья в контейнерах – от 500 грн

Дешевое новогоднее дерево традиционно можно приобрести в северных и полесских регионах (Волынь, Ровенщина, Житомирщина), где хвойных ресурсов больше всего. В южных, восточных областях и вокруг мегаполисов цены несколько выше.

Как проверить легальность елки:

Все деревья имеют специальные бирки со штрих-кодом или этикетки. Они позволяют проверить происхождение елки онлайн – достаточно зайти на сайт: https://open.ukrforest.com

Где купить:

Непосредственно в лесничествах

На торговых площадках

На официальных ярмарках и рынках Интересно знать: Почти половина средств от реализации лесной продукции, включая елки, идет в госбюджет в виде налогов и сборов . А значит, покупая легальное дерево, вы не только празднуете без лишних вопросов, но и поддерживаете экономику страны. Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что отдельная категория пенсионеров сможет получить подарки к Рождеству. Что нужно знать и куда обратиться, чтобы получить такой пакет, читайте в нашем материале.