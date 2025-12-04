logo

Главная Новости Общество события Настоящая — и без штрафов: в Украине стартовала продажа легальных елок
commentss НОВОСТИ Все новости

Настоящая — и без штрафов: в Украине стартовала продажа легальных елок

Цены остались социальными, а проверить происхождение елки теперь можно прямо со смартфона.

4 декабря 2025, 13:59
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украине официально стартовал сезон продаж легальных новогодних елок. Государственное предприятие "Леса Украины" уже реализовало около 10 тысяч деревьев. В общей сложности к новогодне-рождественскому периоду планируется продать до 140 тысяч хвойных. Но в случае высокого спроса запасов хватит: на плантациях предприятия растет более 7,8 миллионов елок, сосен и пихт.

Настоящая — и без штрафов: в Украине стартовала продажа легальных елок

Где купить легальное новогоднее дерево и сколько оно стоит

Об этом сообщает ГП "Леса Украины" в своем официальном Telegram-канале.

Какие цены на елки в 2025 году:

  • Сосна/елка – от 210 до 250 грн

  • Пихта – от 240 до 280 грн

  • Деревья в контейнерах – от 500 грн

Дешевое новогоднее дерево традиционно можно приобрести в северных и полесских регионах (Волынь, Ровенщина, Житомирщина), где хвойных ресурсов больше всего. В южных, восточных областях и вокруг мегаполисов цены несколько выше.

Как проверить легальность елки:

Все деревья имеют специальные бирки со штрих-кодом или этикетки. Они позволяют проверить происхождение елки онлайн – достаточно зайти на сайт: https://open.ukrforest.com

Где купить:

  • Непосредственно в лесничествах

  • На торговых площадках

  • На официальных ярмарках и рынках

    Интересно знать:

    Почти половина средств от реализации лесной продукции, включая елки, идет в госбюджет в виде налогов и сборов . А значит, покупая легальное дерево, вы не только празднуете без лишних вопросов, но и поддерживаете экономику страны.

    Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что отдельная категория пенсионеров сможет получить подарки к Рождеству. Что нужно знать и куда обратиться, чтобы получить такой пакет, читайте в нашем материале.



