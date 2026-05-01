Бджоли вміють рахувати: відкриття, яке змінює уявлення про інтелект тварин

Ідея про те, що бджоли можуть розуміти числа, ще нещодавно викликала скепсис у науковому світі. Однак нове дослідження змусило переглянути ці уявлення. Вчені довели: бджоли не просто реагують на візуальні сигнали – вони дійсно здатні рахувати.

Наука шокувала: бджоли рахують краще, ніж вважалося десятиліттями

Як повідомляють "Коментарі", про це пише indiandefencereview.com із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Результати можуть змінити підхід до розуміння інтелекту навіть у найменших істот.

Дискусія, яка тривала роками

Протягом десятиліть дослідники не могли дійти згоди: чи здатні бджоли розпізнавати кількість, чи вони просто реагують на зовнішні ознаки.

Було припущення, що комахи орієнтуються на:

– щільність об’єктів

– складність зображення

– кількість контурів

Тобто вони могли “обманювати” дослідників, не рахуючи насправді.

Прорив у дослідженні

Ключовим став новий підхід. Вчені вирішили подивитися на світ не очима людини, а очима бджоли.

Для цього вони створили спеціальну модель, яка відтворює, як комаха бачить зображення з урахуванням її зорових можливостей.

Це дозволило виключити всі “побічні підказки” і перевірити справжню здатність до рахунку.

Що показали результати

Виявилося, що багато зображень, які здавалися складними для людини, для бджіл виглядали інакше.

Найголовніше відкриття:

бджоли реагують саме на кількість об’єктів, а не на їхню візуальну складність.

Це означає, що їхній мозок здатен обробляти числову інформацію – попри те, що він містить менше мільйона нейронів.

Чому це важливо

Раніше вважалося, що здатність рахувати притаманна лише тваринам із великим мозком – приматам, птахам або дельфінам.

Тепер ситуація змінилася.

Бджоли довели, що навіть дуже маленький мозок може виконувати складні когнітивні завдання, що ставить під сумнів традиційні уявлення про інтелект.

Що це змінює

Відкриття може мати значення не лише для біології, а й для технологій.

Розуміння того, як прості нервові системи виконують складні операції, може допомогти у створенні ефективніших алгоритмів і штучного інтелекту.

Фактично мова йде про новий погляд на природу мислення і можливості мозку.

