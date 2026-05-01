Скандал у храмі: у Швейцарії собакам давали причастя під час меси

У Швейцарії розгорівся резонансний скандал після незвичного інциденту під час богослужіння. У храмі Римо-католицької церкви в Цюриху парафіяни під час меси давали освячену Євхаристію своїм собакам. Цей випадок викликав гостру реакцію серед вірян і широку дискусію в церковному середовищі.

Причастя для собак: інцидент у храмі Цюриха викликав хвилю обурення

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Tribune Chrétienne. Інцидент стався під час служби, присвяченої благословенню тварин.

Що сталося під час меси

Богослужіння спочатку планували провести на відкритому повітрі, однак через погану погоду його перенесли до храму та включили до звичайної меси.

Під час причастя деякі парафіяни вирішили дати освячену гостію своїм собакам, що стало несподіванкою для інших присутніх і викликало обурення.

Скарги і розслідування

Після інциденту було подано скарги, і єпархія Кура провела офіційне розслідування.

За його результатами, церковна влада заявила, що формального святотатства не зафіксовано, оскільки не було встановлено наміру зневажити святиню.

Водночас сам факт події не залишився без реакції.

Чому це викликало дискусію

У католицькій традиції Євхаристія має глибоке сакральне значення і призначена виключно для людей. Саме тому подібні дії викликали занепокоєння серед духовенства.

Експерти зазначають, що такі випадки можуть спотворювати розуміння релігійних обрядів і їхній зміст.

Що буде далі

Повідомляється, що у червні єпископ планує зустрітися з парафією, щоб пояснити ситуацію та провести додаткові роз’яснення.

Йдеться також про катехізацію та богослужіння, які мають допомогти уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Цей випадок уже став предметом обговорення не лише в Швейцарії, а й за її межами, викликавши дискусії про межі традицій і сучасних практик.

Читайе також в "Коментарях", що мешканці Прикарпаття активно обговорюють появу загадкової тварини, яку помітили безпосередньо поблизу житлового сектору. Подія трапилася в селі Угорники, що неподалік Івано-Франківська. Невідому істоту вдалося зафіксувати на камеру вдень, коли вона блукала неподалік приватних будинків.