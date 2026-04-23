Повернення легенди про «чупакабру»: на Прикарпатті помітили дивну тварину біля людських осель (ВІДЕО)

Мешканці Прикарпаття активно обговорюють появу загадкової тварини, яку помітили безпосередньо поблизу житлового сектору. Подія трапилася в селі Угорники, що неподалік Івано-Франківська. Невідому істоту вдалося зафіксувати на камеру вдень, коли вона блукала неподалік приватних будинків.

Ілюстративне фото

Відеоматеріали з незвичною твариною миттєво стали вірусними, спровокувавши хвилю дискусій у місцевих пабліках. Через специфічний зовнішній вигляд та нетипову манеру пересування в соціальних мережах "знову заговорили про так звану "чупакабру"".

Користувачі висувають різні версії: від припущень про міфічного хижака до більш приземлених пояснень, що це може бути хвора на коросту лисиця або дика собака з аномальною зовнішністю. Поки науковці чи ветеринари не прокоментували кадри, невідома істота продовжує залишатися головною темою для обговорення серед жителів громади.

