Возвращение легенды о «чупакабре»: на Прикарпатье заметили удивительное животное возле домов людей (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Мистический гость под Ивано-Франковском: в селе Угорники сняли на видео неизвестное существо

23 апреля 2026, 15:44
Недилько Ксения

Жители Прикарпатья активно обсуждают появление загадочного животного, которое было замечено непосредственно вблизи жилого сектора. Событие случилось в селе Угорники, что неподалеку от Ивано-Франковска. Неизвестное существо удалось зафиксировать на камеру днем, когда оно бродило недалеко от частных домов.

Видеоматериалы с необычным животным мгновенно стали вирусными, спровоцировав волну дискуссий в местных пабликах. Из-за специфического внешнего вида и нетипичной манеры передвижения в социальных сетях "опять заговорили о так называемой чупакабре".

Пользователи выдвигают разные версии: от предположений о мифическом хищнике до более приземленных объяснений, что это может быть больная чесоткой лиса или дикая собака с аномальной внешностью. Пока ученые или ветеринары не прокомментировали кадры, неизвестное существо продолжает оставаться главной темой для обсуждения жителей громады.

                                                                                                          

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на официальных страницах Белого дома в соцсетях появились удивительные короткие видео. Однако пользователи не могли понять, что именно они означают, а администрация Трампа не дала никаких объяснений.

Необычные публикации появились в аккаунтах Белого дома в X и Instagram около трех часов ночи по киевскому времени. В первом ролике, который имел хронометраж 4 секунды, видны женские ноги в золотых туфлях. На экране появляется надпись "включите звук", после чего тихий женский голос произносит: "Скоро запуск, да?".



