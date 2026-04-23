Возвращение легенды о «чупакабре»: на Прикарпатье заметили удивительное животное возле домов людей (ВИДЕО)

Жители Прикарпатья активно обсуждают появление загадочного животного, которое было замечено непосредственно вблизи жилого сектора. Событие случилось в селе Угорники, что неподалеку от Ивано-Франковска. Неизвестное существо удалось зафиксировать на камеру днем, когда оно бродило недалеко от частных домов.

Видеоматериалы с необычным животным мгновенно стали вирусными, спровоцировав волну дискуссий в местных пабликах. Из-за специфического внешнего вида и нетипичной манеры передвижения в социальных сетях "опять заговорили о так называемой чупакабре".

Пользователи выдвигают разные версии: от предположений о мифическом хищнике до более приземленных объяснений, что это может быть больная чесоткой лиса или дикая собака с аномальной внешностью. Пока ученые или ветеринары не прокомментировали кадры, неизвестное существо продолжает оставаться главной темой для обсуждения жителей громады.

