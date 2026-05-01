Скандал в храме: в Швейцарии собакам давали причастие во время мессы

Проніна Анна
В Швейцарии разразился резонансный скандал после необычного инцидента во время богослужения. В храме Римско-католической церкви в Цюрихе прихожане во время мессы давали освященную Евхаристию своим собакам. Этот случай вызвал острую реакцию среди верующих и широкую дискуссию в церковной среде .
Причастие для собак: инцидент в храме Цюриха вызвал волну негодования
Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Tribune Chrétienne. Инцидент произошел во время службы, посвященной благословению животных.
Богослужение сначала планировали провести на открытом воздухе, однако из-за плохой погоды его перенесли в храм и включили в обычную мессу.
Во время причастия некоторые прихожане решили дать освященную гостию своим собакам , что стало неожиданностью для других присутствующих и вызвало негодование.
После инцидента были поданы жалобы, и епархия Кура провела официальное расследование.
По его результатам, церковные власти заявили, что формальное святотатство не зафиксировано , поскольку не было установлено намерения попрать святыню.
В то же время сам факт происшествия не остался без реакции.
В католической традиции Евхаристия имеет глубокое сакральное значение и предназначена исключительно для людей. Именно поэтому подобные действия вызывали беспокойство среди духовенства.
Эксперты отмечают, что такие случаи могут искажать понимание религиозных обрядов и их содержание .
Сообщается, что в июне епископ намерен встретиться с приходом, чтобы объяснить ситуацию и провести дополнительные разъяснения.
Речь также идет о катехизации и богослужении, которые должны помочь избежать подобных инцидентов в будущем.
Этот случай стал предметом обсуждения не только в Швейцарии, но и за ее пределами , вызвав дискуссии о границах традиций и современных практик.
