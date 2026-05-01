Скандал в храме: в Швейцарии собакам давали причастие во время мессы

В Швейцарии разразился резонансный скандал после необычного инцидента во время богослужения. В храме Римско-католической церкви в Цюрихе прихожане во время мессы давали освященную Евхаристию своим собакам. Этот случай вызвал острую реакцию среди верующих и широкую дискуссию в церковной среде .

Причастие для собак: инцидент в храме Цюриха вызвал волну негодования

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Tribune Chrétienne. Инцидент произошел во время службы, посвященной благословению животных.

Что произошло во время мессы

Богослужение сначала планировали провести на открытом воздухе, однако из-за плохой погоды его перенесли в храм и включили в обычную мессу.

Во время причастия некоторые прихожане решили дать освященную гостию своим собакам , что стало неожиданностью для других присутствующих и вызвало негодование.

Жалобы и расследование

После инцидента были поданы жалобы, и епархия Кура провела официальное расследование.

По его результатам, церковные власти заявили, что формальное святотатство не зафиксировано , поскольку не было установлено намерения попрать святыню.

В то же время сам факт происшествия не остался без реакции.

Почему это вызвало дискуссию

В католической традиции Евхаристия имеет глубокое сакральное значение и предназначена исключительно для людей. Именно поэтому подобные действия вызывали беспокойство среди духовенства.

Эксперты отмечают, что такие случаи могут искажать понимание религиозных обрядов и их содержание .

Что будет дальше

Сообщается, что в июне епископ намерен встретиться с приходом, чтобы объяснить ситуацию и провести дополнительные разъяснения.

Речь также идет о катехизации и богослужении, которые должны помочь избежать подобных инцидентов в будущем.

Этот случай стал предметом обсуждения не только в Швейцарии, но и за ее пределами , вызвав дискуссии о границах традиций и современных практик.

