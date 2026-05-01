Пчелы умеют считать: открытие, изменяющее представление об интеллекте животных

Идея о том, что пчелы могут понимать числа, еще недавно вызвала скепсис в научном мире. Однако новое исследование вынудило пересмотреть эти представления. Ученые доказали: пчелы не просто реагируют на визуальные сигналы – они действительно способны считать .

Наука шокировала: пчелы считают лучше, чем считалось десятилетиями

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет indiandefencereview.com со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Результаты могут изменить подход к пониманию интеллекта даже у малейших существ.

Дискуссия, длившаяся годами

В течение десятилетий исследователи не могли прийти к согласию: способны ли пчелы распознавать количество, или они просто реагируют на внешние признаки.

Было предположение, что насекомые ориентируются на:

– плотность объектов

– сложность изображения

– количество контуров

То есть они могли "обманывать" исследователей, не считая на самом деле .

Прорыв в исследовании

Ключевым стал новый подход. Ученые решили посмотреть на мир не глазами человека, а глазами пчел.

Для этого они создали специальную модель, которая воспроизводит, как насекомое видит изображение с учетом его зрительных возможностей.

Это позволило исключить все побочные подсказки и проверить истинную способность к счету .

Что показали результаты

Оказалось, что многие изображения, казавшиеся сложными для человека, для пчел выглядели иначе.

Самое главное открытие:

пчелы реагируют именно на количество объектов, а не на их визуальную сложность .

Это означает, что их мозг способен обрабатывать числовую информацию, несмотря на то, что он содержит менее миллиона нейронов.

Почему это важно

Ранее считалось, что способность считать присуща только животным с большим мозгом – приматам, птицам или дельфинам.

Теперь ситуация изменилась.

Пчелы доказали, что даже очень маленький мозг может выполнять сложные когнитивные задачи , что подвергает сомнению традиционные представления об интеллекте.

Что это меняет

Открытие может иметь значение не только для биологии, но и технологии.

Понимание того, как простые нервные системы выполняют сложные операции, может помочь в создании более эффективных алгоритмов и искусственного интеллекта.

Фактически речь идет о новом взгляде на природу мышления и возможности мозга .

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в Швейцарии разгорелся резонансный скандал после необычного инцидента во время богослужения. В храме Римско-католической церкви в Цюрихе прихожане во время мессы давали причастие своим собакам. Этот случай вызвал острую реакцию среди верующих и широкую дискуссию в церковной среде.