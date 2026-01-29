Антарктида ховає золоту бомбу: вулкан щодня «викидає» в повітря тисячі доларів

Антарктида, яку звикли вважати крижаною пустелею без жодних ресурсів, приховує справжню сенсацію. Активний вулкан Гора Еребус щодня викидає в атмосферу золотий пил, вартість якого експерти оцінюють приблизно у 6 тисяч доларів на добу. Йдеться про близько 80 грамів кристалізованого золота, яке потрапляє в повітря разом із газами під час вивержень. Це явище вже багато років фіксують науковці, але воно й досі викликає подив навіть серед досвідчених вулканологів.

Вулкан в Антарктиді вивергає золотий пил на $6 тисяч щодня — вчені приголомшені

Про унікальну особливість Еребуса повідомляє видання New York Post. Зазначається, що Гора Еребус разом з островом Десепшн є одними з небагатьох активних вулканів Антарктиди серед 138 відомих. Частинки золота виявляли навіть на відстані понад 600 миль від вулкана, що робить це явище масштабним не лише локально, а й для всього регіону.

Науковці з NASA підтверджують, що золото — лише частина того, що викидає вулкан. Еребус регулярно випускає в атмосферу газові шлейфи, пару, а іноді й кам’яні уламки. Такі виверження належать до стромболіанського типу — вони мають помірну інтенсивність, але відбуваються постійно. За словами дослідників, вулкан перебуває в активній фазі щонайменше з 1972 року.

Особливу увагу науковців привертає унікальне лавове озеро у вершинному кратері Еребуса. Це надзвичайно рідкісне явище, адже для того, щоб лава не застигала в умовах антарктичного холоду, мають скластися дуже специфічні геологічні та температурні умови. Саме завдяки цій постійній активності вулкан і продовжує "виробляти" золото, яке розноситься вітрами над крижаним континентом.

Попри фантастичну вартість "золотих викидів", про видобуток дорогоцінного металу не йдеться — суворий клімат і міжнародні угоди роблять Антарктиду зоною наукових досліджень, а не промислового освоєння. Втім, сам факт існування "золотого вулкана" вже називають одним із найбільш вражаючих природних феноменів планети.

Читайте також в "Коментарях", що в Чорному морі масово вимирають морські коники.