Антарктида прячет золотую бомбу: вулкан ежедневно «выбрасывает» в воздух тысячи долларов

Антарктида, привыкшая считать ледяной пустыней без каких-либо ресурсов, скрывает настоящую сенсацию. Активный вулкан Гора Эребус ежедневно выбрасывает в атмосферу золотую пыль, стоимость которой эксперты оценивают примерно в 6 тысяч долларов в сутки. Речь идет о около 80 граммах кристаллизованного золота, которое попадает в воздух вместе с газами во время извержений. Это явление уже много лет фиксируют ученые, но оно до сих пор вызывает удивление даже среди опытных вулканологов.

Об уникальной особенности Эребуса сообщает издание New York Post . Гора Эребус вместе с островом Десепшн являются одними из немногих активных вулканов Антарктиды среди 138 известных. Частицы золота обнаруживали даже на расстоянии более 600 миль от вулкана, что делает это масштабным явление не только локально, но и для всего региона.

Ученые из NASA подтверждают, что золото — лишь часть выбрасываемого вулкана. Эребус регулярно выпускает в атмосферу газовые шлейфы, пару, а иногда и каменные обломки. Такие извержения относятся к стромболианскому типу — они имеют умеренную интенсивность, но происходят постоянно. По словам исследователей, вулкан находится в активной фазе, по меньшей мере, с 1972 года.

Особое внимание ученых привлекает уникальное лавовое озеро в вершинном кратере Эребуса. Это очень редкое явление, ведь для того, чтобы лава не застывала в условиях антарктического холода, должны сложиться очень специфические геологические и температурные условия. Именно благодаря этой постоянной активности вулкан и продолжает "производить" золото, разносимое ветрами над ледяным континентом.

Несмотря на фантастическую стоимость "золотых выбросов", речь идет о добыче драгоценного металла — суровый климат и международные соглашения делают Антарктиду зоной научных исследований, а не промышленного освоения. Впрочем, сам факт существования "золотого вулкана" уже называют одним из самых впечатляющих природных феноменов планеты.

