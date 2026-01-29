Узбережжя Чорного моря вкрилося мертвими морськими кониками: в Одесі зафіксували масовий викид рідкісних істот

Узбережжя Чорного моря в Одесі опинилося в центрі серйозної екологічної уваги через масовий викид загиблих чорноморських морських коників (Hippocampus guttulatus). Починаючи з 27 січня 2026 року, в інформаційному просторі почали активно поширюватися повідомлення про велику кількість мертвих морських коників, яких виявили на березі, зокрема в районі пляжу "Ланжерон". Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

В Одесі екологи перевіряють масову загибель чорноморських морських коників

З метою перевірки цієї інформації вже 28 січня 2026 року державні інспектори ПЕК №1 Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу провели детальне обстеження прибережної смуги Чорного моря. Перевірка охопила ділянку узбережжя від пляжу "Ланжерон" до 16-ї станції Великого Фонтану — одну з найдовших і найбільш відвідуваних зон одеського узбережжя.

Під час обстеження інспектори зафіксували численні викиди морських коників уздовж берегової лінії. За офіційними даними, щільність загиблих особин коливалася від 2 до 92 екземплярів на 1 квадратний метр узбережжя. Водночас було встановлено, що у напрямку 16-ї станції Великого Фонтану кількість мертвих морських організмів поступово зменшується, що може свідчити про локальний характер явища або вплив конкретних факторів у певній акваторії.

Морські коники є чутливими до змін у середовищі проживання та якості води, тому масова загибель цих організмів викликає особливе занепокоєння у фахівців. Для встановлення можливих причин загибелі Інспекцією було відібрано проби морської води. Надалі вони проходитимуть лабораторні дослідження у спеціалізованій лабораторії Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Екологи не виключають, що причинами масової загибелі можуть бути різкі зміни температури води, забруднення, дефіцит кисню або інші негативні екологічні чинники. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх аналізів.

Державна екологічна інспекція повідомляє, що ПЕК №1 продовжує постійний моніторинг стану прибережної зони Чорного моря в Одесі. Про результати лабораторних досліджень та можливі подальші дії громадськість буде поінформовано додатково.

