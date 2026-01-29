Побережье Черного моря покрылось мертвыми морскими лошадками: в Одессе зафиксировали массовый выброс редких существ

Побережье Черного моря в Одессе оказалось в центре серьезного экологического внимания из-за массового выброса погибших черноморских морских коньков (Hippocampus guttulatus). Начиная с 27 января 2026 года, в информационном пространстве начали активно распространяться сообщения о большом количестве мертвых морских лошадок, обнаруженных на берегу, в частности в районе пляжа "Ланжерон". Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа .

В Одессе экологи проверяют массовую гибель черноморских морских коньков

В целях проверки этой информации уже 28 января 2026 года государственные инспекторы ТЭК №1 Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа провели детальное обследование прибрежной полосы Черного моря. Проверка охватила участок побережья от пляжа "Ланжерон" до 16-й станции Большого Фонтана – одну из самых длинных и наиболее посещаемых зон одесского побережья.

В ходе обследования инспекторы зафиксировали многочисленные выбросы морских коньков вдоль береговой линии. По официальным данным, плотность погибших особей колебалась от 2 до 92 экземпляров на 1 квадратный метр побережья. В то же время было установлено, что в направлении 16-й станции Большого Фонтана количество мертвых морских организмов постепенно уменьшается, что может свидетельствовать о локальном характере явления или влиянии конкретных факторов в определенной акватории.

Морские коньки чувствительны к изменениям в среде обитания и качеству воды, поэтому массовая гибель этих организмов вызывает особую обеспокоенность у специалистов. Для установления возможных причин гибели Инспекцией были отобраны пробы морской воды. В дальнейшем они пройдут лабораторные исследования в специализированной лаборатории Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Экологи не исключают, что причинами массовой гибели могут быть резкие изменения температуры воды, загрязнения, дефицит кислорода или другие отрицательные экологические факторы. Окончательные выводы будут сделаны по завершении всех анализов.

Государственная экологическая инспекция сообщает, что ТЭК №1 продолжает постоянный мониторинг состояния прибрежной зоны Черного моря в Одессе. О результатах лабораторных исследований и возможных дальнейших действиях общественность будет информирована дополнительно.

