Жінка клонувала померлого собаку і тепер шкодує: що пішло не так

Після смерті улюбленого собаки Олівера 48-річна Венесса Джонсон із Каліфорнії переживала глибоку депресію. Її горе було настільки сильним, що вона наважилася на клонування домашнього улюбленця. За процедуру вона заплатила 50 тисяч доларів. Однак сьогодні визнає, що це рішення стало однією з найбільших помилок у її житті.

Жінка витратила 50 тисяч на клонування собаки. Фото з відкритих джерел

Собака породи ши-тцу прожив із Венессою 17 років і став для жінки справжнім компаньйоном. Після дворічної боротьби з агресивним раком Олівер помер у грудні 2024 року.

"Олівер був для мене всім. Я дуже довго була самотньою, тому Олівер був моєю головною метою. Він був не просто домашнім улюбленцем – він був моїм компаньйоном, моєю дитиною, моєю причиною існування в багатьох відношеннях. Він надавав сенсу моєму життю. Він любив мене, і я любила його", — розповіла жінка.

До смерті собаки Джонсон витратила майже 60 тисяч доларів на спроби врятувати його, що майже довело її до банкрутства. А після втрати жінка перестала працювати, їсти та спати. У стані глибокого горя вона дізналася про компанію Viagen, яка пропонує послуги клонування тварин.

Венесса та її пес Олівер

Олівер незадовго до смерті

За словами Венесси процес клонування видався їй "останньою надією" зберегти частинку Олівера. Для клонування ветеринар бере зразки клітин, які розмножують у лабораторії. Далі з донорської яйцеклітини видаляють ДНК і замінюють генетичним матеріалом померлого собаки. Врешті сурогатна мати виношує ембріон і так з'являється клонований собака.

З третьої спроби компанії вдалося отримати трьох цуценят, одне з яких стало генетичною копією Олівера. Однак отримавши цуценя, якого вона назвала Оллі, жінка зіткнулася з несподіваною реакцією.

"Зараз, майже 11 місяців потому і з яснішим розумом, я знаю, що це не Олівер повертається до мене. Це частинка його, але це не він. Якби я почекала і як слід пережила горе, я б точно не прийняла цього рішення. Я б просто взяла з притулку старого собаку, як робила завжди", — сказала вона витративши на клонування 50 тисяч доларів.

Клонований собака

Ванесса визнала, що клон не замінює улюбленця і не може відтворити його характер, поведінку чи спільні спогади. Замість того, щоб полегшити горе, клонування змушувало її знову й знову переживати втрату. Також вона сподівається, що клонування домашніх улюбленців не стане популярною процедурою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, яких людей не люблять собаки.

Також "Коментарі" писали, що в Чорнобилі помітили синіх собак.