Женщина клонировала умершую собаку и теперь жалеет: что пошло не так

После смерти любимой собаки Оливера 48-летняя Венесса Джонсон из Калифорнии переживала глубокую депрессию. Ее горе было настолько сильным, что она решилась на клонирование домашнего питомца. За процедуру она заплатила 50 тысяч долларов. Однако сегодня признает, что это решение стало одной из самых больших ошибок в ее жизни.

Женщина потратила 50 тысяч на клонирование собаки. Фото из открытых источников

Собака породы ши-тцу прожила с Венессой 17 лет и стала для женщины настоящим компаньоном. После двухлетней борьбы с агрессивным раком Оливер скончался в декабре 2024 года.

"Оливер был для меня всем. Я очень долго была одинокой, поэтому Оливер был моей главной целью. Он был не просто домашним любимцем — он был моим компаньоном, моим ребенком, моей причиной существования во многих отношениях. Он придавал смысл моей жизни. Он любил меня, и я любила его", — рассказала женщина.

До смерти собаки Джонсон потратила почти 60 тысяч долларов на попытки спасти его, что почти довело ее до банкротства. А после утраты женщина перестала работать, есть и спать. В состоянии глубокого горя она узнала о компании Viagen, предлагающей услуги клонирования животных.

Венесса и ее пес Оливер

Оливер незадолго до смерти

По словам Венессы, процесс клонирования показался ей "последней надеждой" сохранить частицу Оливера. Для клонирования ветеринар берет образцы клеток, которые размножают в лаборатории. Далее из донорской яйцеклетки удаляют ДНК и заменяют генетическим материалом умершей собаки. Наконец суррогатная мать вынашивает эмбрион и так появляется клонированная собака.

С третьей попытки компании удалось получить трех щенков, один из которых стал генетической копией Оливера. Однако получив щенка, которого она назвала Олли, женщина столкнулась с неожиданной реакцией.

"Сейчас, почти 11 месяцев спустя и с более ясным умом, я знаю, что это не Оливер возвращается ко мне. Это частица его, но это не он. Если бы я подождала и как следует пережила горе, я бы точно не приняла этого решения. Я бы просто взяла из приюта старую собаку, как делала всегда", — сказала она.

Клонированная собака

Ванесса признала, что клон не заменяет любимца и не может воспроизвести его характер, поведение или общие воспоминания. Вместо того чтобы облегчить горе, клонирование заставляло ее снова и снова переживать потерю. Также она надеется, что клонирование домашних питомцев не станет популярной процедурой.

