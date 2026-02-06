Зайці нищать сади взимку: садівники б’ють на сполох і радять діяти негайно

Зимові зайці становлять серйозну загрозу для плодових дерев, особливо для молодих саджанців. У холодну пору року тварини активно шукають їжу та масово обгризають кору, що може призвести до повної загибелі дерева вже навесні.

Одна помилка — і дерево може загинути: як урятувати сад від зайців до весни

Фахівці наголошують: найкращий час для захисту саду — пізня осінь, до випадання першого снігу. Саме тоді зайці починають мігрувати ближче до людських осель у пошуках їжі.

Найефективнішим способом захисту залишаються фізичні бар’єри. Садівникам радять обгортати стовбури металевою сіткою висотою до 1,5 метра, щоб тварини не дісталися кори навіть зі снігових заметів. Також добре працюють пластикові захисні екрани, агроволокно, мішковина та ялинове гілля, прив’язане голками донизу.

Окрім механічного захисту, застосовують і відлякувальні запахи. Зайці не переносять суміш глини та коров’яку з додаванням креоліну, а також обробку кори розчином мідного купоросу. Деякі садівники використовують дьоготь або риб’ячий жир — ці запахи змушують тварин триматися подалі.

Важливу роль відіграє й організація території. Чистий сад без куп гілля, високої трави та бур’янів стає менш привабливим для зайців. Після снігопадів радять утоптувати сніг навколо дерев, щоб тварини не могли легко дістатися до кори.

Якщо ж дерево вже постраждало, але кора не пошкоджена по колу, його ще можна врятувати. Для цього рану зачищають до здорової тканини та обробляють садовим варом або спеціальними пастами. У складних випадках навесні застосовують щеплення “містком”.

Експерти застерігають: не варто обгортати стовбури суцільним пластиком або пляшками, адже без доступу повітря кора може загнити, що тільки погіршить ситуацію.

Читайте також в "Коментарях", як врятувати безпритульних тварин від морозу.