«Температурний вирок для безпритульних котів»: як морози забирають життя тварин і що ми можемо зробити, щоб врятувати їх
«Температурний вирок для безпритульних котів»: як морози забирають життя тварин і що ми можемо зробити, щоб врятувати їх

Експерти попереджають про небезпеку для тварин, що виживають на вулиці, та розповідають, як саме ви можете врятувати чотирилапих, які опинилися під загрозою.

5 лютого 2026, 11:10
Автор:
Проніна Анна

З настанням серйозних зимових морозів безпритульні коти опиняються на межі життя та смерті. При температурі −15°C їхній організм вважається у критичному стані — саме така температура загрожує швидким обмороженням вух, хвоста та подушечок лап, і за умов холоду без можливості сховатися чи знайти їжу тварини не витримують довго.

«Температурний вирок для безпритульних котів»: як морози забирають життя тварин і що ми можемо зробити, щоб врятувати їх

При −20°C бездомний кіт може загинути за 40 хвилин: критичні ризики зимових морозів

Ще страшніша статистика — при −20°C голодний бездомний кіт може загинути всього за 40 хвилин через переохолодження, коли тепло тіла стрімко віддається навколишньому повітрю, а організм не має енергетичних ресурсів для підтримки нормальної температури. Це підтверджують ветеринарні фахівці й волонтери, що щороку стикаються з масовою смертністю тварин на вулицях під час сильних морозів.

Навіть здорові домашні коти переносять холод краще, але безпритульні тварини позбавлені теплих укриттів, регулярного харчування і можливості зігрітися, тому їхня здатність вижити залежить від умов довкілля та людської допомоги.

Експерти виокремлюють ключові ознаки, які свідчать про небезпеку:

  • Першими страждають ті частини тіла, що мають найменше кровоносних судин — вуха, хвіст, подушечки лап. Якщо вони стають холодними на дотик, тварина вже в зоні ризику.

  • Поведінка змінюється: кіт стає малорухливим, намагається знайти укриття, згортається в клубок, рідше рухається, що свідчить про енергетичний дефіцит.

  • Через сильний холод навіть здорова тварина не може тримати нормальну температуру тіла без джерел тепла або доступу до їжі.

Поза тим, для тривалого перебування на вулиці вважається безпечними температури від +5°C до −5°C — це умовна межа, за якої ще можливе відносно комфортне існування та активність безпритульних котів. Дехто з них короткочасно витримує навіть до −20°C, але це не норма — це ризиковане виживання, що швидко виснажує організм.

Як допомогти безпритульним тваринам пережити мороз:

  • Годування високобілковою їжею. Білки — ключовий ресурс для терморегуляції: вони допомагають організму виробляти енергію і підтримувати температуру тіла тварини в холод. Тому годування не лише хлібом чи сухарями, а саме нормальним кормом, м’ясними або спеціальними білковими продуктами, може врятувати життя.

  • Теплі укриття. Просте рішення — будиночки для котів, підняті над землею, з вузькими входами, щоб зберігати тепло та максимально захистити від вітру і снігу. Можна використати утеплені ящики, підстилки, солому або старі ковдри — головне, щоб всередині не було холодної підлоги та протягів.

  • Допомога у під’їздах і підвалах. Коти часто намагаються сховатися там, де тепло, але часто їх виганяють, боячись шерсті чи запахів. Саме в такі дні потрібно не закривати двері під’їздів і не виганяти тварин з підвалів, а створити умови для їхнього тимчасового перебування.

  • Вода. Ставте теплу  воду в доступних місцях, адже навіть короткочасне зневоднення поглиблює ризики переохолодження.

Волонтери та захисники тварин закликають: не залишайтеся осторонь, навіть якщо ви не маєте можливості забрати кота додому. Малими діями —  поповнити миску їжею, не виганяти тварину в холод — ви можете врятувати життя, яке інакше безповоротно загине за лічені хвилини.

