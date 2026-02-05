«Температурний вирок для безпритульних котів»: як морози забирають життя тварин і що ми можемо зробити, щоб врятувати їх

З настанням серйозних зимових морозів безпритульні коти опиняються на межі життя та смерті. При температурі −15°C їхній організм вважається у критичному стані — саме така температура загрожує швидким обмороженням вух, хвоста та подушечок лап, і за умов холоду без можливості сховатися чи знайти їжу тварини не витримують довго.

Ще страшніша статистика — при −20°C голодний бездомний кіт може загинути всього за 40 хвилин через переохолодження, коли тепло тіла стрімко віддається навколишньому повітрю, а організм не має енергетичних ресурсів для підтримки нормальної температури. Це підтверджують ветеринарні фахівці й волонтери, що щороку стикаються з масовою смертністю тварин на вулицях під час сильних морозів.

Навіть здорові домашні коти переносять холод краще, але безпритульні тварини позбавлені теплих укриттів, регулярного харчування і можливості зігрітися, тому їхня здатність вижити залежить від умов довкілля та людської допомоги.

Експерти виокремлюють ключові ознаки, які свідчать про небезпеку:

Першими страждають ті частини тіла, що мають найменше кровоносних судин — вуха, хвіст, подушечки лап . Якщо вони стають холодними на дотик, тварина вже в зоні ризику.

Поведінка змінюється : кіт стає малорухливим, намагається знайти укриття, згортається в клубок, рідше рухається, що свідчить про енергетичний дефіцит.

Через сильний холод навіть здорова тварина не може тримати нормальну температуру тіла без джерел тепла або доступу до їжі.

Поза тим, для тривалого перебування на вулиці вважається безпечними температури від +5°C до −5°C — це умовна межа, за якої ще можливе відносно комфортне існування та активність безпритульних котів. Дехто з них короткочасно витримує навіть до −20°C, але це не норма — це ризиковане виживання, що швидко виснажує організм.

Як допомогти безпритульним тваринам пережити мороз:

Годування високобілковою їжею. Білки — ключовий ресурс для терморегуляції: вони допомагають організму виробляти енергію і підтримувати температуру тіла тварини в холод. Тому годування не лише хлібом чи сухарями, а саме нормальним кормом, м’ясними або спеціальними білковими продуктами, може врятувати життя.

Теплі укриття. Просте рішення — будиночки для котів , підняті над землею, з вузькими входами, щоб зберігати тепло та максимально захистити від вітру і снігу. Можна використати утеплені ящики, підстилки, солому або старі ковдри — головне, щоб всередині не було холодної підлоги та протягів.

Допомога у під’їздах і підвалах. Коти часто намагаються сховатися там, де тепло, але часто їх виганяють , боячись шерсті чи запахів. Саме в такі дні потрібно не закривати двері під’їздів і не виганяти тварин з підвалів , а створити умови для їхнього тимчасового перебування.

Вода. Ставте теплу воду в доступних місцях, адже навіть короткочасне зневоднення поглиблює ризики переохолодження.

Волонтери та захисники тварин закликають: не залишайтеся осторонь, навіть якщо ви не маєте можливості забрати кота додому. Малими діями — поповнити миску їжею, не виганяти тварину в холод — ви можете врятувати життя, яке інакше безповоротно загине за лічені хвилини.

