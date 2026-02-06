Зайцы уничтожают сады зимой: садоводы бьют тревогу и советуют действовать немедленно

Зимние зайцы представляют серьезную угрозу для плодовых деревьев , особенно для молодых саженцев. В холодное время года животные активно ищут пищу и массово обгрызают кору, что может привести к полной гибели дерева уже весной .

Одна ошибка – и дерево может погибнуть: как спасти сад от зайцев до весны

Специалисты отмечают: лучшее время для защиты сада – поздняя осень, до выпадения первого снега . Именно тогда зайцы начинают мигрировать поближе к человеческим жилищам в поисках пищи.

Самым эффективным способом защиты остаются физические барьеры . Садоводам советуют обертывать стволы металлической сеткой высотой до 1,5 метра , чтобы животные не достались коре даже из снежных заносов. Также хорошо работают пластиковые защитные экраны, агроволокно, мешковина и еловые ветки , привязанные иглами книзу.

Кроме механической защиты применяют и отпугивающие запахи . Зайцы не переносят смесь глины и коровяка с добавлением креолина, а также обработку коры раствором медного купороса . Некоторые садоводы используют деготь или рыбий жир – эти запахи заставляют животных держаться подальше.

Важную роль играет и организация территории . Чистый сад без кучей веток, высокой травы и сорняков становится менее привлекательным для зайцев. После снегопадов советуют утаптывать снег вокруг деревьев , чтобы животные не могли легко добраться до коры.

Если же дерево уже пострадало, но кора не повреждена по кругу , его еще можно спасти. Для этого рану зачищают до здоровой ткани и обрабатывают садовым варом или специальными пастами . В сложных случаях весной применяют прививку "мостиком" .

Эксперты предостерегают: не стоит обертывать стволы сплошным пластиком или бутылками , ведь без доступа воздуха кора может загнить, что только усугубит ситуацию.

