Головна Новини Суспільство Домашні улюбленці Врятовані лелеки на Рівненщині борються за виживання: школярі просять допомоги з кормом
commentss НОВИНИ Всі новини

Врятовані лелеки на Рівненщині борються за виживання: школярі просять допомоги з кормом

Лелеки через травми залишилися зимувати на Рівненщині – завдяки небайдужим вони мають, де жити і що їсти.

11 січня 2026, 14:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Володимирецькому ліцеї "Колегіум" Володимирецької селищної ради на Рівненщині живуть шестеро врятованих лелек, які зараз особливо потребують нашої допомоги. Справжні морози та холодні дні створюють для птахів небезпечні умови, адже взимку лелеки не можуть самостійно шукати їжу, а для збереження тепла їхній організм потребує значно більше енергії, ніж у теплі пори року.

Врятовані лелеки на Рівненщині борються за виживання: школярі просять допомоги з кормом

Фахівці Володимирецького колегіуму на Рівненнщині рятують 6 лелек: потрібна допомога для їхнього харчування

Врятовані лелеки на Рівненщині борються за виживання: школярі просять допомоги з кормом - фото 2

Ці пернаті — не звичайні лелеки. Восени вони не полетіли у вирій разом із іншими, кожен із них має свою особливу історію. Птахів привезли до колегіуму з різних куточків Вараського району. Серед них — Григорій, врятований працівниками РАЕС, Ляля та Петро з села Бабка. Петро, на жаль, ніколи не зможе злетіти через зламане крило, тому колегіум став для нього єдиною домівкою.

Врятовані лелеки на Рівненщині борються за виживання: школярі просять допомоги з кормом - фото 2

Фахівці школи та волонтери розпочали збір коштів на закупівлю свіжої риби та м’яса для лелек. Кожна гривня — це реальна допомога: 10, 20 чи 50 гривень можуть забезпечити харчування Григорія, Петра, Лялі та їхніх друзів протягом холодного сезону.

Врятовані лелеки на Рівненщині борються за виживання: школярі просять допомоги з кормом - фото 2

"Ми не можемо залишити наших птахів наодинці з лютими морозами", — кажуть у колегіумі. Разом ми можемо подарувати їм шанс вижити та дочекатися теплої весни, підтримавши життя символів України.

До слова, догляд за лелеками — справа відповідальна. Це дика, велика птаха, яка потребує спеціальних умов: достатнього простору, правильного харчування, постійного доступу до води та ветеринарної допомоги. Взимку важливо забезпечити тепло та достатню кількість їжі, оскільки навіть стійкі до морозу лелеки без достатнього живлення швидко втрачають сили. Пораненого птаха слід утримувати у просторому вольєрі або приміщенні з виходом на вулицю, годувати свіжою рибою, дрібними гризунами, жабами, яйцями та м’ясом, уникаючи солоної риби та хліба, а всі продукти подавати невеликими шматочками. Головне — пам’ятати, що це дика пташка, і будь-яка допомога потребує уважності, знань і регулярної турботи.

Ті, хто виявить бажання допомогти птахам, можуть отримати реквізити за посиланням.

Читайте також в "Коментарях", коли в Україну прийде потепління. 



