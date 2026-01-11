Спасенные аисты в Ровенской области борются за выживание: школьники просят помощи с кормом

Во Владимирецком лицее "Коллегиум" Владимирецкого поселкового совета на Ровенщине живут шесть спасенных аистов, которые сейчас особенно нуждаются в нашей помощи. Настоящие морозы и холодные дни создают для птиц опасные условия , ведь зимой аисты не могут самостоятельно искать пищу, а для сохранения тепла их организм требует больше энергии, чем в теплые времена года.

Специалисты Владимирецкого коллегиума в Ровенской области спасают 6 аистов: нужна помощь для их питания

Эти пернатые – не обычные аисты. Осенью они не улетели в теплые края вместе с другими , каждый из них имеет свою особую историю. Птиц привезли в коллегиум из разных уголков Варасского района . Среди них Григорий , спасенный работниками РАЭС, Ляля и Петр из села Бабка. Петр, к сожалению, никогда не сможет взлететь через сломанное крыло , поэтому коллегиум стал для него единственным домом.

Специалисты школы и волонтеры приступили к сбору средств на закупку свежей рыбы и мяса для аистов . Каждая гривна — реальная помощь: 10, 20 или 50 гривен могут обеспечить питание Григория, Петра, Ляли и их друзей в течение холодного сезона.

"Мы не можем оставить наших птиц наедине с сильными морозами", — говорят в коллегиуме. Вместе мы можем подарить им шанс выжить и дождаться теплой весны , поддержав жизнь символов Украины.

К слову, уход за аистами — дело ответственное. Это дикая, большая птица, которая требует специальных условий: достаточного пространства, правильного питания, постоянного доступа к воде и ветеринарной помощи. Зимой важно обеспечить тепло и достаточное количество пищи, поскольку даже устойчивые к морозу аисты без достаточного питания быстро теряют силы. Раненую птицу следует содержать в просторном вольере или помещении с выходом на улицу, кормить свежей рыбой, мелкими грызунами, лягушками, яйцами и мясом, избегая соленой рыбы и хлеба, а все продукты подавать небольшими кусочками. Главное – помнить, что это дикая птица, и любая помощь нуждается в внимательности, знаниях и регулярной заботе.

Те, кто изъявит желание помочь птицам, могут получить реквизиты по ссылке .

