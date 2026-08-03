Власники собак будуть вражені: чому насправді тварини їдять траву

Багато власників вважають, що собака їсть траву лише через проблеми зі шлунком. Фахівці кажуть: найчастіше причина значно простіша.

Собака. Ілюстративне фото

Поїдання трави собаками не завжди свідчить про проблеми зі здоров'ям. Експерти з поведінки тварин пояснюють, що в більшості випадків така звичка є природною і не повинна викликати занепокоєння, якщо улюбленець залишається активним та добре почувається, пише Еxpress.

За словами фахівців, собаки можуть їсти траву через її смак, текстуру або просто від нудьги під час тривалої прогулянки, коли навкруги не відбувається нічого цікавого. Крім того, зелень містить клітковину, яка допомагає травленню — ймовірно у раціоні недостатньо необхідних речовин. А також собаки можуть їсти траву через природний інстинкт, що дістався домашнім тваринам від їхніх диких предків.

Експерти також погоджуються, що іноді трава справді може викликати блювотний рефлекс і допомогти собаці позбутися дискомфорту в шлунку. Проте наголошують, що це відбувається значно рідше, ніж вважає більшість власників.

Господарям радять звертати увагу насамперед на місце вигулу. Трава не повинна бути оброблена пестицидами, отрутою для гризунів або іншими хімічними речовинами. Якщо ж собака бадьора, має хороший апетит і лише зрідка щипає чисту траву, то хвилюватися не варто.

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