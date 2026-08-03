Владельцы собак будут поражены: почему на самом деле животные едят траву

Многие владельцы считают, что собака ест траву только из-за проблем с желудком. Специалисты говорят: чаще всего причина гораздо проще.

Собака. Иллюстративное фото

Поедание травы собаками не всегда свидетельствует о проблемах со здоровьем. Эксперты по поведению животных объясняют, что в большинстве случаев такая привычка естественна и не должна вызывать беспокойство, если любимец остается активным и хорошо чувствует себя, пишет Еxpress.

По словам специалистов, собаки могут есть траву из-за ее вкуса, текстуры или просто от скуки во время длительной прогулки, когда вокруг не происходит ничего интересного. Кроме того, зелень содержит клетчатку, которая помогает пищеварению – вероятно в рационе недостаточно необходимых веществ. А также собаки могут есть траву из-за природного инстинкта, доставшегося домашним животным от их диких предков.

Эксперты также соглашаются, что иногда трава действительно может вызвать рвотный рефлекс и помочь собаке избавиться от дискомфорта в желудке. Однако подчеркивают, что это происходит гораздо реже, чем считают большинство владельцев.

Хозяевам советуют обращать внимание, прежде всего, на место выгула. Трава не должна быть обработана пестицидами, ядом для грызунов или другими химическими веществами. Если же собака бодрая, имеет хороший аппетит и лишь изредка щиплет чистую траву, то волноваться не стоит.

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