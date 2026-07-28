Цих тварин плутають майже всі, однак різниця вражаюча

На фотографіях або у зоопарку алігатора легко прийняти за крокодила. Вони схожі між собою, адже належать до одного ряду плазунів.

Крокодил і алігатор. Фото згенероване ШІ

Проте якщо придивитися уважніше, різниця стає очевидною, пише видання Express.

Почати можна з морди. У алігатора вона коротша, широка й округла. У крокодила — витягнута та вузька. Саме за цією ознакою біологи найчастіше й розрізняють цих тварин.

Є ще одна деталь, яка одразу впадає в око, — це зуби. Коли паща закрита, у алігатора нижні зуби майже повністю сховані. У крокодила ж вони залишаються добре помітними, тому здається, ніби він постійно усміхається зубастою посмішкою.

Відрізняється і зовнішній вигляд загалом. Шкіра алігаторів зазвичай темна — майже чорна або темно-сіра. Крокодили мають світліший колір, найчастіше оливковий чи коричневий. До того ж серед них трапляються справжні гіганти. Морський крокодил, наприклад, може перевищувати шість метрів у довжину.

Місце проживання також підказує, хто перед вами. Алігатори віддають перевагу прісній воді — болотам, озерам і річкам. Основні популяції живуть у США та Китаї. Крокодили значно краще пристосувалися до різних умов. Їх можна зустріти не лише у річках, а й у солоних лагунах, гирлах річок і навіть біля морського узбережжя.

Характер у цих плазунів теж різний. Алігатор зазвичай не шукає зустрічі з людиною й намагається уникнути контакту. Крокодил поводиться набагато сміливіше, активно охороняє свою територію і вважається небезпечнішим.

Попри всі відмінності, спосіб життя у них схожий. І алігатори, і крокодили — хижаки. Молоді тварини полюють на комах і дрібну рибу, а дорослі можуть уполювати птахів, рептилій, ссавців та іншу велику здобич.

Тож якщо уважно придивитися до форми морди, зубів, кольору шкіри та місця, де живе тварина, переплутати алігатора з крокодилом уже буде значно складніше.

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