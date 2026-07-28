Этих животных путают почти все, однако разница поразительна

На фотографиях или в зоопарке аллигатора легко принять за крокодила. Они схожи между собой, ведь принадлежат к одному ряду пресмыкающихся.

Крокодил и аллигатор. Фото сгенерированное ИИ

Однако если присмотреться повнимательнее, разница становится очевидной, пишет издание Express.

Начать можно с морды. У аллигатора она более короткая, широкая и округлая. У крокодила вытянутая и узкая. Именно по этому признаку биологи чаще всего различают этих животных.

Есть еще одна деталь, которая сразу бросается в глаза, — это зубы. Когда пасть закрыта, у аллигатора нижние зубы почти полностью скрыты. У крокодила они остаются хорошо заметными, поэтому кажется, будто он постоянно улыбается зубастой улыбкой.

Отличается и внешний вид в целом. Кожа аллигаторов обычно темная – почти черная или темно-серая. Крокодилы имеют более светлый цвет, чаще всего оливковый или коричневый. К тому же среди них встречаются настоящие гиганты. Морской крокодил, к примеру, может превосходить 6 метров в длину.

Место жительства также подсказывает, кто перед вами. Аллигаторы предпочитают пресную воду — болотам, озерам и рекам. Главные популяции живут в США и Китае. Крокодилы значительно лучше приспособились к разным условиям. Их можно встретить не только в реках, но и в соленых лагунах, устьях рек и даже у морского побережья.

Характер у этих пресмыкающихся тоже разный. Аллигатор обычно не ищет встречи с человеком и пытается избежать контакта. Крокодил ведет себя гораздо смелее, активно охраняет свою территорию и считается более опасным.

Несмотря на все отличия, образ жизни у них схож. И аллигаторы, и крокодилы – хищники. Молодые животные охотятся на насекомых и мелкую рыбу, а взрослые могут охотиться на птиц, рептилий, млекопитающих и другую крупную добычу.

Так что если внимательно присмотреться к форме морды, зубам, цвету кожи и месту, где живет животное, перепутать аллигатора с крокодилом уже будет значительно сложнее.

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