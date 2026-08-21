Вчені б'ють на сполох через вірусні відео з котами: що насправді означає така поведінка тварин

Відео з котами залишаються найпопулярнішим контентом у соціальних мережах, збираючи мільйони переглядів. Однак науковці попереджають: те, що здається людям кумедною поведінкою або дивними вибриками тварин, насправді часто є проявом страху, тривоги та сильного психологічного дискомфорту.

Кіт, що мяукає / Фото: Pixabay

Прихована загроза за мільйонами лайків

Дослідники аналізують вірусні ролики в TikTok, Instagram та YouTube, де коти раптово підстрибують від огірків, завмирають у неприродних позах, лякаються побутових предметів або шиплять на власне відображення. Для користувачів це привід для сміху, але для самих тварин це гостра стресова ситуація.

Науковці зазначають, що більшість людей не вміють правильно зчитувати мову тіла котів. Коли тварина притискає вуха, широко розплющує очі, швидко облизує губи, завмирає або інтенсивно виляє хвостом — це не "смішна реакція", а сигнали про допомогу та спроба впоратися з переляком.

Чим це загрожує здоров'ю улюбленців

Систематичне створення стресових ситуацій заради популярних відео шкодить фізичному та ментальному здоров'ю котів. Хронічний стрес у домашніх тварин може призвести до:

розладів травлення та проблем із сечовидільною системою.

появи мотивованої страхом агресії щодо господарів.

втрати апетиту та випадання шерсті.

депресивних станів і повної втрати довіри до людини.

Ветеринари та зоопсихологи закликають користувачів припинити знімати та поширювати контент, побудований на ляканні тварин. Замість того, щоб провокувати пухнастих на переляк заради вподобайок, господарям варто дбати про їхній спокій та безпеку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому насправді домашні тварини їдять траву.