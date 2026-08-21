Ученые бьют тревогу из-за вирусных видео с котами: что на самом деле означает такое поведение животных

Видео с котами остаются самым популярным контентом в социальных сетях, собирая миллионы просмотров. Однако ученые предупреждают: то, что кажется людям забавным поведением или странными выходками животных, часто является проявлением страха, тревоги и сильного психологического дискомфорта.

Мяукающий кот / Фото: Pixabay

Скрытая угроза под миллионами лайков

Исследователи анализируют вирусные ролики в TikTok, Instagram и YouTube, где коты внезапно подпрыгивают от огурцов, замирают в неестественных позах, пугаются бытовых предметов или шипят на собственное отражение. Для пользователей это повод для смеха, но для самих животных это острая стрессовая ситуация.

Ученые отмечают, что большинство людей не умеют правильно считывать язык тела кошек. Когда животное прижимает уши, широко открывает глаза, быстро облизывает губы, замирает или интенсивно виляет хвостом – это не "смешная реакция", а сигналы о помощи и попытки справиться с испугом.

Чем это чревато для здоровья любимцев

Систематическое создание стрессовых ситуаций ради популярных видео вредит физическому и ментальному здоровью кошек. Хронический стресс у домашних животных может привести к:

расстройствам пищеварения и проблемам с мочевыделительной системой.

появлению мотивированной страхом агрессии в отношении хозяев.

потере аппетита и выпадению шерсти.

депрессивным состояниям и полной утрате доверия к человеку.

Ветеринары и зоопсихологи призывают пользователей прекратить снимать и распространять контент, основанный на пугании животных. Вместо того чтобы провоцировать пушистых на испуг ради лайков, хозяевам стоит заботиться об их покое и безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему на самом деле домашние животные едят траву.