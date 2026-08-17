У США обрали "найпотворнішого собаку у світі": переможцем став 6-річний мопс

У Каліфорнії відбувся 50-й ювілейний конкурс The World's Ugliest Dog Contest ("Найпотворніший собака у світі"). Цьогоріч переможницею стала шестирічна самка мопса Джинні Лу, яка вже вчетверте бере участь у змаганні.

Джинні Лу - найпотворніший собака у світі. Фото: скриншот з відео

Організатори наголошують, що конкурс насправді не про пошук "найпотворнішої" тварини. Його мета привернути увагу до собак з фізичними особливостями, показати їхню унікальність і заохотити людей до адопції.

Історія Джинні Лу особливо вразила журі. Собаку знайшли у дерев'яній скриньці під час морозів у горах Південної Кореї. Чотири роки тому вона потрапила до нової родини, де, за словами власників, стала постійним джерелом радості та бешкетування.

Як стверджують власники собаки, Джинні Лу любить тулитися до людей, грітися на сонці та зустрічати гостей. Водночас собака має чимало кумедних звичок: вона намагається пробиратися на кухонні стільниці, непомітно ласувати їжею з мисок і "свариться" зі своїм відображенням у дзеркалі.

На конкурсі мопс вийшла на червону доріжку зі стильними прикрасами, великими чорними очима та висунутим язиком. Саме її зовнішність, історія та яскравий характер допомогли здобути головний титул. За перемогу у конкурсі "Найпотворніший собака у світі" Джинні Лу та її власниця отримали 5 тисяч доларів, а також поїздку до Нью-Йорка для участі в телевізійному шоу.

Друге місце посів рожевоносий собака-альбінос Пінкі — метис померанського шпіца та чихуахуа. Він отримав 3 тисячі доларів. Третім став метис чихуахуа Отто з розщепленим піднебінням, який приніс своїм власникам 2 тисячі доларів.

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