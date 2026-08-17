В США выбрали "самую уродливую собаку в мире": победителем стал 6-летний мопс

Джинни Лу – самая уродливая собака в мире. Фото: скриншот с видео

В Калифорнии состоялся 50-й юбилейный конкурс The World's Ugliest Dog Contest ("Самая уродливая собака в мире"). В этом году победительницей стала шестилетняя самка мопса Джинни Лу, которая уже в четвертый раз принимает участие в соревновании.

Организаторы отмечают, что конкурс на самом деле не о поиске "самого уродливого" животного. Его цель – привлечь внимание к собакам с физическими особенностями, показать их уникальность и привлечь людей к адопции.

История Джинни Лу особенно поразила жюри. Собаку обнаружили в деревянном ящике во время морозов в горах Южной Кореи. Четыре года назад она попала в новую семью, где, по словам владельцев, стала постоянным источником радости и озорства.

Как утверждают владельцы собаки, Джинни Лу любит прижиматься к людям, греться на солнце и встречать гостей. В то же время у собаки много забавных привычек: она пытается пробираться на кухонные столешницы, незаметно лакомиться едой из мисок и "ссорится" со своим отражением в зеркале.

На конкурсе мопс вышла на красную дорожку со стильными украшениями, большими черными глазами и выдвинутым языком. Именно ее внешность, история и яркий характер помогли получить главный титул. За победу в конкурсе "Самая уродливая собака в мире" Джинни Лу и ее обладательница получили 5 тысяч долларов, а также поездку в Нью-Йорк для участия в телевизионном шоу.

Второе место заняла розовоносая собака-альбинос Пинки — метис померанского шпица и чихуахуа. Он получил 3 тысячи долларов. Третьим стал метис чихуахуа Отто с расщепленным небом, который принес своим владельцам 2 тысячи долларов.

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