Дівчина пішла гуляти у Львові з песиком: їй виписали штраф

У Львові мешканку міста оштрафували під час прогулянки з собакою через відсутність обов’язкового муніципального жетона. Про випадок розповіла львів’янка Олена Присяжка. За її словами, під час прогулянки з песиком на ім’я Лакі до неї підійшли чоловіки, які перевіряли документи на тварину та наявність спеціального жетона.

Жінка в threads зізналася, що не знала про вимогу обов’язкової міської реєстрації для собак у Львові. Хоча собака була чіпована, цього виявилося недостатньо.

"Вийшла з Лакі на прогулянку… Назустріч йде троє чоловіків у чорних костюмах. Перша думка — ТЦК. Вони підходять до мене: "У вас є муніципальний жетон Львова на собаку?". Я кажу: "Немає… я вперше про таке чую". І тут почалося. Документи. Питання", — описує ситуацію Олена.

Після перевірки жінці довелося проходити процедуру оформлення адміністративної постанови.

"Склали адмінпостанову. Тепер я маю йти в адміністрацію, і там будуть вирішувати-штраф чи "інший вид покарання"", — додала власниця собаки.

У Львові обов’язкова реєстрація собак діє з 1 вересня 2016 року. Після внесення тварини до міської бази власник отримує жетон з унікальним номером або QR-кодом, який пов’язаний із системою Animal-ID. Саме цей жетон має бути на нашийнику під час прогулянок.

У міській владі пояснюють, що система створена не лише для контролю, а й для безпеки тварин. Якщо собака загубиться, людина зможе швидко знайти контакти господаря через базу даних. Крім того, місто отримує статистику щодо кількості домашніх улюбленців і може планувати нові майданчики для вигулу.

Право перевіряти наявність жетонів мають патрульні поліцейські, дільничні інспектори та працівники муніципальної варти. Хоча на практиці такі перевірки проводять нечасто, законодавчі повноваження діють із 2017 року.

За відсутність реєстрації чи порушення правил утримання тварин передбачено штраф за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян сума становить від 170 до 340 гривень, а для посадових осіб від 340 до 850 гривень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому собаки гавкають на машини, мотоцикли та велосипеди.

Також "Коментарі" писали, що вчені остаточно з’ясували, хто розумніший: коти чи собаки.