Девушка пошла гулять во Львове с собачкой: ей выписали штраф

Во Львове жительницу города оштрафовали во время прогулки с собакой из-за отсутствия обязательного муниципального жетона. О случае рассказала львовянка Елена Присяжко. По ее словам, во время прогулки с собачкой по имени Лаки к ней подошли мужчины, проверявшие документы на животное и наличие специального жетона.

Во Львове оштрафовали девушку за незарегистрированную собаку

Женщина в threads призналась, что не знала о требовании обязательной городской регистрации собак во Львове. Хотя собака была чипирована, этого оказалось недостаточно.

"Вышла с Лаки на прогулку… Навстречу идет трое мужчин в черных костюмах. Первая мысль – ТЦК. Они подходят ко мне: "У вас есть муниципальный жетон Львова на собаку?" Я говорю: "Нет… я впервые о таком слышу". И тут началось. Документы. Вопрос", — описывает ситуацию Елена.

После проверки женщине пришлось проходить процедуру оформления административного постановления.

"Составили админпостановление. Теперь я должна идти в администрацию, и там будут решать-штраф или "другой вид наказания"", — добавила владелица собаки.

Во Львове обязательная регистрация собак действует с 1 сентября 2016 года. После внесения животного в городскую базу владелец получает жетон с уникальным номером или QR-кодом, связанным с системой Animal-ID. Именно этот жетон должен быть на ошейнике во время прогулок.

В городской власти объясняют, что система создана не только для контроля, но и безопасности животных. Если собака потеряется, человек сможет быстро найти контакты хозяина через базу данных. Кроме того, город получает статистику по количеству домашних питомцев и может планировать новые площадки для выгула.

Право проверять наличие жетонов обладают патрульными полицейскими, участковыми инспекторами и работниками муниципального караула. Хотя на практике такие проверки проводятся нечасто, законодательные полномочия действуют с 2017 года.

За отсутствие регистрации или нарушение правил содержания животных предусмотрен штраф по статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для граждан сумма составляет от 170 до 340 грн., а для должностных лиц от 340 до 850 грн.

