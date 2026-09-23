Собака хоче, але не робить: вчені розкрили таємницю команди "не можна"

Коли собака чує звичне "не можна", збоку може здатися, що він просто виконує команду господаря. Однак усередині його мозку в цей момент може відбуватися набагато більше. Нове дослідження показало, що стримування поведінки у собак супроводжується активністю мозку, що нагадує процеси, пов'язані із самоконтролем у людини.

Собаки здатні стримувати свою поведінку, і вчені досліджують, що відбувається в їхньому мозку в такі моменти. Фото: AnjaGh / Pixabay

Що показала ЕЕГ

Вчені використали неінвазивну електроенцефалографію, щоб вивчити активність мозку собак під час виконання команд. Усього дослідники проаналізували 226 записів ЕЕГ тривалістю близько 30 секунд, отриманих від 14 собак. В одних випадках тварини виконували команду, а в інших — просто спокійно сиділи.

Особливу увагу фахівці приділили тета-хвилям. У людей посилення тета-активності в лобових відділах мозку вважається однією з ознак процесів, пов'язаних із самоконтролем. У собак вчені виявили активність зі схожими характеристиками – як за частотою, так і за розташуванням.

Не просто послух

Дослідники вважають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти, як працює контроль поведінки собак. Це особливо цікаво тому, що собаки живуть поруч із людьми, стикаються зі схожими соціальними та фізичними умовами і при цьому швидше проходять етапи дорослішання та старіння.

На думку авторів роботи, вивчення мозкової активності собак потенційно може допомогти дослідити деякі людські стани. Зокрема, вчені згадують синдром дефіциту уваги та гіперактивності, а також проблеми, пов'язані з набором ваги. При цьому дослідження не означає, що собачий самоконтроль є повністю ідентичним людському.

Виходить, звична команда "не можна" може бути для собаки не просто сигналом зупинитися. У момент, коли тварина стримує свою поведінку, її мозок демонструє ознаки активності, що нагадує людські механізми самоконтролю.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що вчені б'ють на сполох через вірусні відео з котами