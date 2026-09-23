Собака хочет, но не делает: ученые раскрыли тайну команды "нельзя"

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Сергій Кречмаровський
Когда собака слышит привычное "нельзя", со стороны может показаться, что она просто выполняет команду хозяина. Однако внутри ее мозга в этот момент может происходить гораздо больше. Новое исследование показало, что сдерживание поведения у собак сопровождается активностью мозга, напоминающей процессы, связанные с самоконтролем у человека.
Собаки способны сдерживать свое поведение, и ученые изучают, что происходит в их мозге в такие моменты. Фото: AnjaGh / Pixabay
Ученые использовали неинвазивную электроэнцефалографию, чтобы изучить активность мозга собак во время выполнения команд. Всего исследователи проанализировали 226 записей ЭЭГ продолжительностью около 30 секунд, полученных от 14 собак. В одних случаях животные выполняли команду, а в других — просто спокойно сидели.
Особое внимание специалисты уделили тета-волнам. У людей усиление тета-активности в лобных отделах мозга считается одним из признаков процессов, связанных с самоконтролем. У собак ученые обнаружили активность с похожими характеристиками — как по частоте, так и по расположению.
Исследователи считают, что полученные результаты могут помочь лучше понять, как работает контроль поведения у собак. Это особенно интересно потому, что собаки живут рядом с людьми, сталкиваются с похожими социальными и физическими условиями и при этом быстрее проходят этапы взросления и старения.
По мнению авторов работы, изучение мозговой активности собак потенциально может помочь исследовать и некоторые человеческие состояния. В частности, ученые упоминают синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также проблемы, связанные с набором веса. При этом исследование не означает, что собачий самоконтроль полностью идентичен человеческому.
Получается, привычная команда "нельзя" может быть для собаки не просто сигналом остановиться. В момент, когда животное сдерживает свое поведение, его мозг демонстрирует признаки активности, напоминающей человеческие механизмы самоконтроля.
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