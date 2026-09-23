Собака хочет, но не делает: ученые раскрыли тайну команды "нельзя"

Когда собака слышит привычное "нельзя", со стороны может показаться, что она просто выполняет команду хозяина. Однако внутри ее мозга в этот момент может происходить гораздо больше. Новое исследование показало, что сдерживание поведения у собак сопровождается активностью мозга, напоминающей процессы, связанные с самоконтролем у человека.

Собаки способны сдерживать свое поведение, и ученые изучают, что происходит в их мозге в такие моменты. Фото: AnjaGh / Pixabay

Что показала ЭЭГ

Ученые использовали неинвазивную электроэнцефалографию, чтобы изучить активность мозга собак во время выполнения команд. Всего исследователи проанализировали 226 записей ЭЭГ продолжительностью около 30 секунд, полученных от 14 собак. В одних случаях животные выполняли команду, а в других — просто спокойно сидели.

Особое внимание специалисты уделили тета-волнам. У людей усиление тета-активности в лобных отделах мозга считается одним из признаков процессов, связанных с самоконтролем. У собак ученые обнаружили активность с похожими характеристиками — как по частоте, так и по расположению.

Не просто послушание

Исследователи считают, что полученные результаты могут помочь лучше понять, как работает контроль поведения у собак. Это особенно интересно потому, что собаки живут рядом с людьми, сталкиваются с похожими социальными и физическими условиями и при этом быстрее проходят этапы взросления и старения.

По мнению авторов работы, изучение мозговой активности собак потенциально может помочь исследовать и некоторые человеческие состояния. В частности, ученые упоминают синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также проблемы, связанные с набором веса. При этом исследование не означает, что собачий самоконтроль полностью идентичен человеческому.

Получается, привычная команда "нельзя" может быть для собаки не просто сигналом остановиться. В момент, когда животное сдерживает свое поведение, его мозг демонстрирует признаки активности, напоминающей человеческие механизмы самоконтроля.

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