Не викинула після зйомок: одеситка забрала курку додому — тепер вони “як сім’я”

В Одесі звичайна курка несподівано стала справжньою зіркою домашнього життя. Птах на ім’я Лариска оселився у квартирі разом із господаркою, котом і собакою — і, за словами власниці, давно перестав бути просто “птахом”.

Курка в квартирі, прогулянки містом і життя з котом: історія Лариски з Одеси

Про цю історію повідомляє "Суспільне".

Усе почалося доволі буденно: одеситка Катерина шукала курку для зйомок музичного кліпу. На одному з ринків її увагу привернула найактивніша пташка в клітці. Саме її й обрали для відео — тоді ще ніхто не підозрював, що це рішення змінить усе.

Після завершення зйомок дівчина не змогла повернути Лариску назад. За її словами, між ними виник дивний, але дуже сильний емоційний зв’язок.

"Я зрозуміла — вона повинна жити в мене вдома. Тому що ми з нею зараз як не розлий вода. Вона дуже розумна курка. Розумніша за деяких людей", — розповіла Катерина.

Зараз Лариска живе у квартирі разом із іншими домашніми тваринами. Вона спокійно співіснує з котом і собакою, а іноді навіть поводиться як повноцінний “член родини”. Господарка каже, що курка швидко адаптувалася до незвичних умов і демонструє неабияку кмітливість.

Особливо дивує те, що Лариска не обмежується лише квартирним життям — Катерина навіть бере її із собою на прогулянки. Така картина часто викликає подив у перехожих, але для самої власниці це вже звична справа.

Втім, історія має продовження. У майбутньому Лариску планують перевезти до приватного будинку, де вона зможе жити в більш природних умовах. Але навіть там вона, ймовірно, залишиться не просто куркою, а справжнім улюбленцем родини.

Ця історія вкотре доводить: іноді найбільш несподівані знайомства перетворюються на найміцніші прив’язаності — навіть якщо мова йде про звичайну курку з ринку.

