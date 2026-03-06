Кукурікає в квартирі: у Житомирі родина виростила півня з яйця і зробила його домашнім улюбленцем

У Житомирі в одній із багатоповерхівок уже понад рік живе незвичайний домашній улюбленець — півень на ім’я Ципа. Про це повідомляє Суспільне. Житомир.

У Житомирі в квартирі живе півень на ім’я Ципа: історія незвичайного улюбленця

Історія птаха почалася з випадкової знахідки, розповідає його власниця Єлизавета. Діти знайшли яйце у бабусиному саду та вирішили спробувати його висидіти. Родина змайструвала саморобний інкубатор, і 20 грудня 2024 року з яйця вилупилося маленьке курча. Спочатку господарі не знали, чи це курочка, чи півень, але з часом стало зрозуміло, що це саме півень.

Замість того щоб віддати птаха в село, сім’я вирішила залишити його вдома. Так Ципа став повноцінним членом родини.

Півень живе у квартирі, де для нього створили спеціальні умови. У нього є нашийник, який допомагає приглушити ранкове кукурікання, спеціальні "трусики", а також власна улюблена іграшка.

За словами господарів, птах швидко звик до життя в квартирі та поводиться майже як домашній улюбленець. Увечері він засинає поруч із господинею, а зранку прокидається, коли відкривають шафу, де він зазвичай ночує на подушці.

Історія Ципи вже викликала чималий інтерес у соцмережах. Багато користувачів зізнаються, що ніколи не бачили, щоб півень жив у квартирі та мав власний "гардероб". Водночас господарі кажуть, що птах став для родини справжнім другом і вони вже не уявляють свого життя без нього.

