Кукарекает в квартире: в Житомире семья вырастила петуха из яйца и сделала его домашним любимцем

В Житомире в одной из многоэтажек уже больше года живет необычный домашний любимец — петух по имени Цыпа . Об этом сообщает Общественное. Житомир.

В Житомире в квартире живет петух Ципа: история необычного любимца

История птицы началась со случайной находки, рассказывает его владелица Елизавета . Дети нашли яйцо в бабушкином саду и решили попробовать его высидеть. Семья смастерила самодельный инкубатор , и 20 декабря 2024 года из яйца вылупился маленький цыпленок. Сначала хозяева не знали, это курочка или петух, но со временем стало понятно, что это именно петух.

Вместо того чтобы отдать птицу в деревню, семья решила оставить ее дома. Так Цыпа стал полноценным членом семьи .

Петух живет в квартире, где для него создали специальные условия. У него есть ошейник, помогающий приглушить утреннее кукарекание , специальные "трусики", а также собственная любимая игрушка.

По словам хозяев, птица быстро привыкла к жизни в квартире и ведет себя почти как домашний любимец. Вечером он засыпает рядом с хозяйкой, а с утра просыпается, когда открывают шкаф, где он обычно ночует на подушке .

История Цыпы уже вызвала большой интерес в соцсетях. Многие пользователи признаются, что никогда не видели, чтобы петух жил в квартире и имел собственный "гардероб". В то же время хозяева говорят, что птица стала для семьи настоящим другом и они уже не представляют своей жизни без нее.

