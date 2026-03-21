Не выбросила после съемок: одесситка забрала курицу домой - теперь они "как семья"

В Одессе обычная курица неожиданно стала настоящей звездой домашней жизни. Птица по имени Лариска поселилась в квартире вместе с хозяйкой, котом и собакой — и, по словам владелицы, давно перестала быть просто "птицей".

Курица в квартире, прогулки по городу и жизнь с котом: история Лариски из Одессы

Об этой истории сообщает "Общественное".

Все началось довольно обыденно: одесситка Екатерина искала курицу для съемок музыкального клипа. На одном из рынков ее внимание привлекла самая активная птица в клетке. Именно ее и выбрали для видео — тогда никто еще не подозревал, что это решение изменит все.

После завершения съемок девушка не смогла повернуть Лариску назад. По ее словам, между ними возникла странная, но очень сильная эмоциональная связь.

"Я поняла — она должна жить у меня дома. Потому что мы с ней сейчас как не разлей вода. Она очень умная курица. Умнее некоторых людей", — рассказала Екатерина.

Сейчас Лариска живет в квартире вместе с другими животными. Она спокойно сосуществует с котом и собакой, а иногда даже ведет себя как полноценный член семьи. Хозяйка говорит, что курица быстро адаптировалась к необычным условиям и демонстрирует изрядную смекалку.

Особенно удивляет то, что Лариска не ограничивается квартирной жизнью — Екатерина даже берет ее с собой на прогулки. Такая картина часто вызывает удивление у прохожих, но для самой владелицы это уже обычное дело.

Впрочем, у истории есть продолжение. В будущем Лариску планируют перевезти в частный дом, где она сможет жить в более естественных условиях. Но даже там она, вероятно, останется не просто курицей, а настоящим любимцем семьи.

Эта история еще раз доказывает: иногда самые неожиданные знакомства превращаются в самые крепкие привязанности — даже если речь идет об обычной курице с рынка.

