Не прокинулась у далекій Африці – трагічно загинула левиця Василина, врятована з Харківщини

У Південно-Африканській Республіці померла левиця Василина, яку раніше врятували з Харківщини та вивезли за кордон. Про її смерть повідомили зоозахисники, зазначивши, що тварина відійшла несподівано – одного ранку вона просто не прокинулася.

За словами представників організації UAnimals, жодних тривожних симптомів або ознак погіршення стану здоров’я у Василини напередодні не фіксували. Левиця активно жила, добре почувалася і не перебувала під ветеринарним наглядом як хвора тварина.

Історія Василини розпочалася на Харківщині, де її тримали у приватних умовах. У 2023 році налякану левицю виявили правоохоронці – вона блукала околицями села. Після цього власник добровільно передав тварину волонтерам.

Спочатку Василину перевезли до Центру порятунку диких тварин на Київщині. Однак після чергової російської атаки на область було ухвалене рішення евакуювати її за межі України.

У лютому 2024 року фонд Four Paws доправив левицю до Нідерландів, у реабілітаційний центр Felida. Там вона подружилася з левом Ніколою – твариною зі складною долею, якого ще малим знайшли на вулицях Чорногорії.

Згодом пару перевезли до центру Lionsrock у Південній Африці – спеціалізованого простору для тварин, врятованих із неволі. Василина і Нікола жили разом у великому вольєрі та практично не розлучалися.

У Four Paws зазначають, що зараз персонал центру приділяє підвищену увагу Ніколі, адже втрата левиці може стати для нього серйозним стресом.

Історія Василини стала ще одним нагадуванням про складні долі тварин, яких війна змусила пройти шлях від неволі та обстрілів до далекого, але не завжди щасливого прихистку. А також про те, що цивілізоване людство повинне назавжди відмовитися від утримування тварин в звіринцях, приватних зоопарках та цирках.

