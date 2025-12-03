logo_ukra

Усе розбив, напився і заснув: нетверезий єнот влаштував погром у винному магазині США
commentss НОВИНИ Всі новини

Усе розбив, напився і заснув: нетверезий єнот влаштував погром у винному магазині США

У Вірджинії єнот проник до магазину, "продегустував" кілька пляшок алкоголю, влаштував безлад, а потім спокійно проспався в притулку.

3 грудня 2025, 21:40
Автор:
avatar

Проніна Анна

У США, в штаті Вірджинія, відбувся незвичайний інцидент: єнот проник до магазину алкогольних напоїв, розбив пляшки з міцним і не дуже, а потім, за словами працівників, "поводився так, ніби добре приклався до дегустації". Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC та TMZ.

Усе розбив, напився і заснув: нетверезий єнот влаштував погром у винному магазині США

Єнот у США напився до "білочки", розніс магазин алкоголю — і став зіркою дня

Невдалу пригоду тварина влаштувала 28 листопада — у так звану "чорну п’ятницю", коли магазин був зачинений на свята. Працівники ABC Liquor Store в Ешленді (округ Ганновер) виявили єнота в туалеті: тварина сиділа в кутку й виглядала... дуже розслаблено.

На місці виявили розбиті пляшки з алкоголем і калюжі напоїв. Судячи з поведінки єнота, частина вмісту явно пішла "на пробу".

На виклик прибули співробітники служби контролю за тваринами. Один із працівників зізнався: "Це перший раз, коли нам довелося вивозити п’яного єнота". Тварину доставили до притулку, де вона проспала кілька годин і прийшла до тями. На щастя, єнот не зазнав ушкоджень — після "витверезника" його випустили на волю.

"Офіцерка Мартін безпечно затримала нашого бандита в масці та перевезла його назад до притулку, щоб він протверезів перед допитом. Після кількох годин сну, оскільки не було жодних ознак травм (окрім, можливо, похмілля та невдалого життєвого вибору), його безпечно випустили назад у дику природу, сподіваючись, що він зрозумів, що проникнення зі зламом – це не вихід", – йдеться в повідомленні служби захисту тварин на їхній сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що тварини можуть дотримуватися дієти.  А також, як стало відомошвидкі зміни клімату призводять до руйнування звичного середовища проживання багатьох тварин. Що своєю чергою ставить деякі види під загрозу зникнення. 



