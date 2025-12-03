Все разбил, напился и заснул: нетрезвый енот устроил погром в винном магазине США

В США, в штате Вирджиния, произошел необычный инцидент: енот проник в магазин алкогольных напитков, разбил бутылки с крепким и не очень, а затем, по словам работников, "вел себя так, будто хорошо приложился к дегустации". Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC и TMZ .

Енот в США напился в "белочки", разнес магазин алкоголя и стал звездой дня.

Неудачный случай животное устроило 28 ноября — в так называемую "черную пятницу", когда магазин был закрыт на праздники. Работники ABC Liquor Store в Эшленде (округ Ганновер) обнаружили енота в туалете: животное сидело в углу и выглядело... очень расслабленно.

На месте обнаружили разбитые бутылки с алкоголем и лужи напитков. Судя по поведению енота, часть содержимого явно ушла "на пробу".

По вызову прибыли сотрудники службы контроля за животными. Один из работников признался: "Это первый раз, когда нам пришлось вывозить пьяного енота". Животное доставили в приют, где оно проспало несколько часов и очнулось. К счастью, енот не получил повреждений — после "вытрезвителя" его выпустили на свободу.

"Офицер Мартин безопасно задержала нашего бандита в маске и перевезла его обратно в приют, чтобы он отрезвел перед допросом. После нескольких часов сна, поскольку не было никаких признаков травм (кроме, возможно, похмелья и неудачного жизненного выбора), его безопасно выпустили обратно в дикую природу, надеясь, что надеясь, что выход", – говорится в сообщении службы защиты животных на их странице в Facebook.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что животные могут соблюдать диету. А также, как стало известно , скорые изменения климата приводят к разрушению привычной среды обитания многих животных. Что в свою очередь ставит некоторые виды под угрозу исчезновения.