Не проснулась в далекой Африке – трагически погибла львица Василиса, спасенная с Харьковщины

В Южно-Африканской Республике умерла львица Василиса, которую спасли раньше из Харьковщины и вывезли за границу. О ее смерти сообщили зоозащитники, отметив, что животное отошло неожиданно – однажды утром оно просто не проснулось.

В ЮАР внезапно умерла львица Василиса, эвакуированная с прифронтовой Харьковщины

По словам представителей организации UAnimals , никаких тревожных симптомов или признаков ухудшения состояния здоровья у Василисы накануне не фиксировали. Львица активно жила, хорошо чувствовала себя и не находилась под ветеринарным наблюдением как больное животное.

История Василисы началась в Харьковской области, где ее держали в частных условиях. В 2023 году напуганную львицу обнаружили правоохранители – она бродила по окрестностям села. После этого владелец добровольно передал животное волонтерам.

Сначала Василису перевезли в Центр спасения диких животных в Киевской области. Однако после очередной российской атаки на область было принято решение эвакуировать ее за пределы Украины.

В феврале 2024 года фонд Four Paws доставил львицу в Нидерланды, в реабилитационный центр Felida. Там она подружилась со львом Николой – животным со сложной судьбой, которого еще малышом нашли на улицах Черногории.

Впоследствии пару перевезли в центр Lionsrock в Южной Африке – специализированное пространство для животных, спасенных из неволи. Василиса и Никола жили вместе в большом вольере и практически не разводились.

В Four Paws отмечают, что сейчас персонал центра уделяет особое внимание Николе, ведь потеря львицы может стать для него серьезным стрессом.

История Василисы стала еще одним напоминанием о сложных судьбах животных, которых война заставила пройти путь от неволи и обстрелов до далекого, но не всегда счастливого убежища. А также о том, что цивилизованное человечество должно навсегда отказаться от содержания животных в зверинцах, частных зоопарках и цирках.

