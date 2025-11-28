logo_ukra

Менший за великого пса: як виглядає найнижчий кінь у світі (ФОТО)
НОВИНИ

Менший за великого пса: як виглядає найнижчий кінь у світі (ФОТО)

Пумукель із Німеччини став найнижчим конем у світі висотою лише 53 см.

28 листопада 2025, 17:00
Автор:
Slava Kot








У Книзі рекордів Гіннеса з’явився новий незвичайний рекордсмен кінь на ім’я Пумукель, якого офіційно визнано найнижчим живим конем у світі. Його висота становить лише 53 см, що менше, ніж у багатьох великих собак. Попри крихітний зріст, цей мініатюрний кінь з німецького міста Бремен підкорює серця людей та приносить користь у найчутливіших сферах.

Пумукель - найнижчий кінь у світі

Власниця найменшого коня у світі, Карола Вайдеманн, пригадує, що вперше побачивши Пумукеля у 5 місяців, вона не могла повірити своїм очам. Тоді його зріст був лише 47 см, а вага не сягала й 20 кг. 

"Я ніколи раніше не бачила такого маленького коня", — згадує вона на відео у якому Книга рекордів Гіннеса зафіксувала Пумукеля найменшим конем у світі.

Загалом домашні коні мають зріст від 150 до 175 см, а поні від 120 до 150 см. Однак у найнижчого у світі коня Пумакеля зріст лише 53 см, що більш ніж на 4 см нижче за попереднього чемпіона, поні Бомбеля з Польщі. 

Пумукель — найнижчий кінь у світі

Пумукель — найнижчий кінь у світі

Але справа не лише в розмірах. Пумукель тренований терапевтичний кінь, який регулярно відвідує будинки для літніх людей, школи, лікарні та центри для людей з інвалідністю. 

Пумакель — найменший кінь у світі

Пумукель — найменший кінь у світі

Пумакель — найменший кінь у світі

Власниця розповідає, що його спокійний характер, довірливість і любов до уваги роблять його ідеальним партнером для терапії. За словами Кароли, крихітний зріст не результат селекційних експериментів, а природна особливість. 

Джерело: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2025/11/shortest-living-horse-pumuckel-is-the-ultimate-short-king-and-deserves-all-your-attention
