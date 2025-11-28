Менший за великого пса: як виглядає найнижчий кінь у світі (ФОТО)



















У Книзі рекордів Гіннеса з’явився новий незвичайний рекордсмен кінь на ім’я Пумукель, якого офіційно визнано найнижчим живим конем у світі. Його висота становить лише 53 см, що менше, ніж у багатьох великих собак. Попри крихітний зріст, цей мініатюрний кінь з німецького міста Бремен підкорює серця людей та приносить користь у найчутливіших сферах.

Пумукель - найнижчий кінь у світі

Власниця найменшого коня у світі, Карола Вайдеманн, пригадує, що вперше побачивши Пумукеля у 5 місяців, вона не могла повірити своїм очам. Тоді його зріст був лише 47 см, а вага не сягала й 20 кг.

"Я ніколи раніше не бачила такого маленького коня", — згадує вона на відео у якому Книга рекордів Гіннеса зафіксувала Пумукеля найменшим конем у світі.

Загалом домашні коні мають зріст від 150 до 175 см, а поні від 120 до 150 см. Однак у найнижчого у світі коня Пумакеля зріст лише 53 см, що більш ніж на 4 см нижче за попереднього чемпіона, поні Бомбеля з Польщі.





Але справа не лише в розмірах. Пумукель тренований терапевтичний кінь, який регулярно відвідує будинки для літніх людей, школи, лікарні та центри для людей з інвалідністю.





Власниця розповідає, що його спокійний характер, довірливість і любов до уваги роблять його ідеальним партнером для терапії. За словами Кароли, крихітний зріст не результат селекційних експериментів, а природна особливість.

