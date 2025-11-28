Меньше большой собаки: как выглядит самая низкая лошадь в мире (ФОТО)



















В Книге рекордов Гиннеса появился новый необычный рекордсмен лошадь по имени Пумукель, официально признанный самой низкой живой лошадью в мире. Его высота составляет всего 53 см, что меньше, чем у многих крупных собак. Несмотря на крошечный рост, миниатюрная лошадь из немецкого города Бремен покоряет сердца людей и приносит пользу в самых чувствительных сферах.

Обладательница самой маленькой лошади в мире, Карола Вайдеманн, вспоминает, что впервые увидев Пумукеля в 5 месяцев, она не могла поверить своим глазам. Тогда его рост был всего 47 см, а вес не достигал и 20 кг.

"Я никогда раньше не видела такого маленького коня", — вспоминает она на видео, в котором Книга рекордов Гиннеса зафиксировала Пумукеля самым маленьким конем в мире.

В общем, домашние лошади имеют рост от 150 до 175 см, а пони от 120 до 150 см. Однако у самой низкой в мире лошади Пумакеля рост лишь 53 см, что более чем на 4 см ниже предыдущего чемпиона, пони Бомбеля из Польши.





Но дело не только в размерах. Пумукель тренированный терапевтический конь, регулярно посещающий дома престарелых, школы, больницы и центры для людей с инвалидностью.





Владелица рассказывает, что его спокойный характер, доверчивость и любовь к сведению делают его идеальным партнером для терапии. По словам Каролы, крошечный рост не результат селекционных экспериментов, а природная особенность.

