Людина спить як свиня: ви будете в шоці, хто спить найдовше

Видання Visual Capitalist опублікувало цікаву інформацію, у якій зібрано середньодобові показники сну для 40 різних видів тварин. Дані демонструють, наскільки по-різному організми розподіляють час між активністю та відпочинком.

Скільки насправді сплять тварини

Серед видів, знайомих українській фауні, найбільше часу у сні проводить кажан – близько 20 годин на добу. Білка спить приблизно 15 годин, тхір – 14,5 години, пацюк – 12,6 години. Домашній кіт у середньому відпочиває 12,1 години на добу, кролик – 11,4 години. Качки сплять близько 10,8 години, собаки – 10,6, кроти – 10,3, їжаки – 10,1 години.

Людина має середній показник близько 8 годин на добу. Свиня спить приблизно 7,8 години, коза – 5,3 години. Ще коротший сон у великої рогатої худоби: корова – 3,9 години, вівця – 3,8 години, віслюк – 3,1 години, кінь – 2,9 години. Найменше сплять великі травоїдні тварини, тоді як дрібні ссавці демонструють значно триваліший відпочинок.

Окрему категорію становлять птахи. Деякі з них можуть спати навіть під час польоту, особливо в період тривалих міграцій. Вони здатні переходити в стан, коли відпочиває лише одна півкуля мозку, що дозволяє зберігати орієнтацію в просторі.

Цікаві особливості мають морські ссавці. Кити й дельфіни використовують так званий однопівкульний повільнохвильовий сон – активною залишається одна півкуля мозку та одне око. Це дає змогу контролювати оточення та регулярно підніматися на поверхню для дихання.

Восьминоги демонструють цикли сну, що за структурою нагадують людські. Під час відпочинку вони ховаються в укриття, звужують очі та залишаються нерухомими. Приблизно кожні 15 хвилин спостерігаються посмикування щупалець і швидка зміна забарвлення – явище, яке пов’язують із фазою активного сну. Подібні ознаки фіксують і у каракатиць.

Риби не мають класичної REM-фази, однак більшість із них входить у стан спокою. Зазвичай це відбувається у безпечному місці – між камінням, у печерах або закопавшись у пісок. Під час такого відпочинку знижується метаболізм і рухова активність. Акули при цьому змушені залишатися в русі, щоб забезпечувати дихання.

Комахи також мають періоди сну. Дослідження показують, що вони можуть припиняти рух на кілька годин. Деякі види демонструють характерні зовнішні ознаки – наприклад, складають вусики. Плодові мушки відпочивають близько 2,5 години, майже не реагуючи на подразники.

Плазуни, за даними спостережень, мають короткі цикли REM-сну тривалістю приблизно 80 секунд. У деяких змій загальна тривалість сну може перевищувати 16 годин на добу, а після годування або в холодний період – збільшуватися до 20 годин.

