Человек спит как свинья: вы будете в шоке, кто спит дольше всего

Издание Visual Capitalist опубликовало интересную информацию, в которой собраны среднесуточные показатели сна для 40 разных видов животных. Данные показывают , насколько по-разному организмы распределяют время между активностью и отдыхом.

Сколько на самом деле спят животные

Среди видов, знакомых украинской фауне, больше всего во сне проводит летучая мышь – около 20 часов в сутки. Белка спит примерно 15 часов, хорек – 14,5 часа, крыса – 12,6 часа. Домашний кот в среднем отдыхает 12,1 часов в сутки, кролик – 11,4 часа. Утки спят около 10,8 часов, собаки – 10,6, кроты – 10,3, ежи – 10,1 часа.

У человека средний показатель около 8 часов в сутки. Свинья спит примерно 7,8 часов, коза – 5,3 часа. Еще более короткий сон у крупного рогатого скота: корова – 3,9 часа, овца – 3,8 часа, иша – 3,1 часа, лошадь – 2,9 часа. Меньше всего спят крупные травоядные животные , тогда как мелкие млекопитающие демонстрируют более длительный отдых.

Отдельную категорию составляют птицы. Некоторые могут спать даже во время полета, особенно в период длительных миграций. Они способны переходить в состояние, когда отдыхает только одно полушарие мозга, что позволяет сохранять ориентацию в пространстве.

Интересные особенности имеют морские млекопитающие. Киты и дельфины используют так называемый однополушарный медленноволновый сон – активным остается одно полушарие мозга и один глаз. Это позволяет контролировать окружение и регулярно подниматься на дыхательную поверхность.

Осьминоги демонстрируют циклы сна, по структуре напоминающие человеческие. Во время отдыха они прячутся в укрытие, сужают глаза и остаются неподвижными. Приблизительно каждые 15 минут наблюдаются подергивание щупалец и быстрое изменение окраски – явление, которое связывается с фазой активного сна. Подобные признаки фиксируют и у каракатиц.

Рыбы не имеют классической REM-фазы, однако большинство из них входят в состояние покоя. Обычно это происходит в безопасном месте – между камнями, в пещерах или зарывшись в песок. При таком отдыхе снижается метаболизм и двигательная активность. Акулы при этом вынуждены оставаться в движении, чтобы обеспечивать дыхание.

Насекомые имеют периоды сна. Исследования показывают, что они могут останавливать движение на несколько часов. Некоторые виды демонстрируют характерные внешние признаки – например составляют усики. Плодовые мушки отдыхают около 2,5 часов, почти не реагируя на раздражители.

Пресмыкающиеся, по данным наблюдений, имеют короткие циклы REM-сна продолжительностью примерно 80 секунд. У некоторых змей общая продолжительность сна может превышать 16 часов в сутки, а после кормления или в холодный период увеличиваться до 20 часов.

