Кіт дорожчий за авто: за цих пухнастиків багатії платять десятки тисяч доларів

У світі існують породи котів, за яких покупці готові викласти суму, співмірну з вартістю нового автомобіля. До рейтингу найдорожчих увійшли як гібриди з диким походженням, так і породи з багатовіковою історією. Про це повідомляє видання Parade Pets.

Елітні породи котів із “диким” корінням і королівською історією — хто очолив рейтинг найдорожчих у світі

Втім фахівці одразу застерігають: висока ціна не гарантує простого характеру чи легкого догляду. Деякі з цих котів потребують спеціальних умов утримання, великого простору або постійного ветеринарного контролю.

1. Саванна — до 20 000 доларів

Гібрид домашньої кішки та африканського сервала — саме “дика” кров робить цю породу рекордно дорогою. Найдорожчими є представники перших поколінь (F1–F2).

Такі коти можуть важити понад 10–12 кг, мають довгі лапи, великі вуха та характерний плямистий окрас. Через активний темперамент і потребу в русі їх іноді порівнюють із собаками. У деяких країнах утримання саванн перших поколінь навіть регулюється законом.

2. Као-мані — до 11 000 доларів

Рідкісна тайська порода з білосніжною шерстю та часто різнокольоровими очима. У Таїланді цих котів вважали символом удачі та тримали при королівському дворі.

Обмежена кількість розплідників у світі зберігає високу вартість породи.

3. Бенгальська кішка — до 10 000 доларів

Ще один гібрид — результат схрещування домашньої кішки з азійським леопардовим котом. Її цінують за ефектний “дикий” малюнок шерсті та грайливість.

Бенгали дуже активні, потребують простору та інтелектуального навантаження.

4. Перська кішка — до 5 000 доларів

Одна з найвідоміших порід у світі. Коти шоу-класу з бездоганним родоводом коштують тисячі доларів.

Їхня довга шерсть потребує щоденного догляду, а пласка мордочка пов’язана з ризиком проблем із диханням.

5. Шотландська висловуха — до 3 000 доларів

Характерна риса — складені вперед вушка. Попит стабільно високий, але генетична мутація, що відповідає за форму вух, може спричиняти проблеми з опорно-руховим апаратом.

6. Сфінкс — до 3 000 доларів

Безшерста порода, яка не залишає шерсті в оселі, але потребує регулярного купання та захисту шкіри від сонця й холоду.

Їхня екзотична зовнішність зробила сфінксів популярними серед поціновувачів незвичних тварин.

Попит в Україні — ціни зростають

За даними українських медіа, попит на рідкісні породи котів в Україні залишається стабільно високим. У Києві кошеня породи британська золотиста шиншила продають за 6 500 євро — сума, за яку можна придбати вживаний автомобіль.

Ринок активно реагує на тренди соцмереж: популярність породи часто зростає після вірусних відео чи появи тварини у відомих блогерів.

Не лише про статус

Фелінологи нагадують: дорогий кіт — це не лише престиж, а й відповідальність. Гібридні породи потребують досвіду утримання, а деякі — навіть спеціальних дозволів у різних країнах.

Водночас експерти радять не забувати про притулки — тисячі безпородних котів шукають дім і не поступаються породистим у характері та відданості.

