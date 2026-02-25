Кот дороже авто: за этих пушистиков богачи платят десятки тысяч долларов

В мире существуют породы кошек, по которым покупатели готовы выложить сумму, соизмеримую со стоимостью нового автомобиля. В рейтинг самых дорогих вошли как гибриды с диким происхождением, так и породы с многовековой историей. Об этом сообщает издание Parade Pets.

Элитные породы кошек с "дикими" корнями и королевской историей - кто возглавил рейтинг самых дорогих в мире

Впрочем, специалисты сразу предостерегают: высокая цена не гарантирует простого характера или легкого ухода . Некоторые из этих кошек нуждаются в специальных условиях содержания, большом пространстве или постоянном ветеринарном контроле.

1. Саванна – до 20 000 долларов

Гибрид домашней кошки и африканского сервала – именно "дикая" кровь делает эту породу рекордно дорогой. Самые дорогие представители первых поколений (F1–F2).

Такие кошки могут весить более 10–12 кг, имеют длинные лапы, большие уши и характерный пятнистый окрас. Из-за активного темперамента и потребности в движении их иногда сравнивают с собаками. В некоторых странах содержание саванн первых поколений даже регулируется законом.

2. Као-мани – до 11 000 долларов

Редкая тайская порода с белоснежной шерстью и часто разноцветными глазами. В Таиланде эти кошки считались символом удачи и держали при королевском дворе.

Ограниченное количество питомников в мире сохраняет высокую стоимость породы.

3. Бенгальская кошка – до 10 000 долларов

Еще один гибрид – результат скрещивания домашней кошки с азиатским леопардовым котом. Ее ценят за эффектный "дикий" рисунок шерсти и игривость.

Бенгалы очень активны, нуждаются в пространстве и интеллектуальной нагрузке.

4. Персидская кошка – до 5 000 долларов

Одна из самых известных пород в мире. Кошки шоу-класса с безупречной родословной стоят тысячи долларов.

Их длинная шерсть нуждается в ежедневном уходе, а плоская мордашка связана с риском проблем с дыханием.

5. Шотландская вислоухая – до 3 000 долларов

Характерная черта – сложенные вперед ушки. Спрос стабильно высок, но генетическая мутация, отвечающая за форму ушей, может вызывать проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

6. Сфинкс – до 3 000 долларов

Бесшерстая порода, которая не оставляет шерсти в доме, но требует регулярного купания и защиты кожи от солнца и холода.

Их экзотическая внешность сделала сфинксы популярными среди ценителей необычных животных.

Спрос в Украине — цены растут

По данным украинских медиа, спрос на редкие породы кошек в Украине остается стабильно высоким. В Киеве котенка породы британская золотистая шиншилла продают за 6 500 евро — сумма, за которую можно приобрести подержанный автомобиль.

Рынок активно реагирует на тренды соцсетей: популярность породы часто растет после вирусных видео или появления животного у известных блоггеров.

Не только о статусе

Фелинологи напоминают: дорогой кот – это не только престиж, но и ответственность . Гибридные породы нуждаются в опыте содержания, а некоторые даже специальных разрешений в разных странах.

В то же время, эксперты советуют не забывать о приютах — тысячи беспородных кошек ищут дом и не уступают породистым в характере и преданности.

Читайте также в "Комментариях", какие животные лучше всего подходят каждому знаку Зодиака и почему это изменяет жизнь.